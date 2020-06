Tüntetéssorozat

Budapesten is megrongálták Winston Churchill szobrát

Nemzetközi tiltakozáshullámot indított el az afroamerikai George Floyd rendőri intézkedés miatt halálesete. A rendőri erőszak és a rasszizmus ellen tiltakozók több olyan köztéri szobrot ledöntöttek vagy megrongáltak, amely szerintük rasszista politikust ábrázol.



Erre a sorsra jutott most a volt brit miniszterelnök budapesti szobra is, de így járt egy hete a prágai Churchill-szobor, illetve előtte a londoni Churchill-szobor is.



A városligeti Churchill-szobrot lefújták és náci feliratot festettek rá, illetve a nemzetközi tiltakozási hullám egyik jelszavának rövidítése, BLM - Black Lives Matter is rákerült. A rongálásról az Index egyik olvasója készített fotót és küldte be a hírportálnak.