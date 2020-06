Kormány

Jókor címmel tájékoztató magazint kapnak a nyugdíjasok

A lapban az idősek egyebek mellett egészségügyi kérdésekről, a nagyszülői gyedről, vagy a Nők 40 programról is olvashatnak. 2020.06.17 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jókor címmel tájékoztató magazint kapnak a nyugdíjasok, a Magyar Államkincstár kiadásában negyedévente megjelenő színes kiadvány első számát a napokban, a következő hetekben veheti kézbe a több mint 2 millió nyugdíjas - jelentette be Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott kedden Budapesten. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón azt mondta, a lapban az idősek egyebek mellett egészségügyi kérdésekről, a nagyszülői gyedről, vagy a Nők 40 programról is olvashatnak.



Nyitrai Zsolt elmondta, az Idősek Tanácsa kezdeményezte egy olyan hiteles tájékoztató kiadvány megjelentetését, amely a legfontosabb közérdekű információkat tartalmazza a nyugdíjasoknak. A magazin a Magyar Államkincstár kiadásában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Idősek Tanácsa és a Miniszterelnöki Kabinetiroda együttműködésében jelenik meg - tette hozzá.



A miniszterelnöki megbízott azt hangoztatta, az idősek munkája nélkül Magyarország ma nem állna olyan fejlettségi szinten, mint napjainkban, és ezért - mondta - "köszönettel és tisztelettel tartozunk nekik".



Nyitrai Zsolt emlékeztetett arra, hogy a Fidesz-KDNP még ellenzékben kötött szövetséget a nyugdíjasokkal, amelyet kormányra kerülve, 2010-ben megújított. Ennek lényege, hogy a nyugdíjasokat érintő döntéseknél minden körülmények között figyelembe veszik a szempontjaikat - fűzte hozzá.



Novák Katalin azt mondta, a nyugdíjasok a negyedéves magazinból közvetlenül, hiteles forrásból kapnak tájékoztatást minden őket érintő kérdésről. Utalt arra, hogy a koronavírus-járvány idején voltak, akik visszaéltek az idősek kiszolgáltatott helyzetével, és nem is mindenhonnan kaptak hiteles tájékoztatást.



Az államtitkár kitért a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítéséről szóló kormányzati döntésre. Ismertetése szerint azt minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő megkapja majd, és a kormány emellett fenntartja a nyugdíjprémium intézményét is.



Arra hívta fel a figyelmet: 2010-ben vállalták, hogy megőrzik a nyugdíjak reálértékét, a nyugdíjak mindig lépést tartanak az áremelkedéssel, és ezt sikerült is betartania a kormánynak.



Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke ismertette: 2 millió 130 ezer példányban jelenik meg az általuk kiadott magazin, és azt a Magyar Posta közreműködésével juttatják el az időseknek. Reményét fejezte ki, hogy az újságot az idősek megelégedéssel fogadják, és abból hiteles, objektív és pontos tájékoztatást kapnak.

MTI/csalad.hu/Förster Tamás

Hulák Zsuzsa, az Idősek Tanácsának tagja azt mondta, azért javasolták a tájékoztató újság kiadását, mert sokszor téves információk jelentek meg az időseket érintő ügyekben. Példaként említette, hogy idősek azért estek pánikba, mert valahol azt olvasták, csökkentik, vagy megadóztatják a nyugdíjukat. Kell egy olyan fórum, ahol az ilyen téves hírekre azonnal lehet reagálni - hangoztatta.



A nyugdíjasok egyebek mellett az egészségvédelemről, sportolási lehetőségekről, kulturális témákról is szívesen olvasnak, ez a magazin pedig alkalmas erre, ezért is örülnek a megjelenésének - tette hozzá.



Az újságíróknak is kiosztott 16 oldalas színes magazin első számában Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a nyugdíjasokat, a lapban Monspart Sarolta tájfutó világbajnokkal és férjével, Feledy Péter újságíróval, valamint Farkas Bertalan űrutazóval is olvasható interjú.