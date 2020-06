Állati

Már meg lehet nézni a debreceni állatkert vöröspanda hímjét

Már megtekinthetik a látogatók a debreceni állatkertbe a napokban érkezett vöröspandahímet, aki egyelőre még karanténban van - közölte az intézmény igazgatója hétfőn az MTI-vel.



Pandita a németországi dortmundi állatkertből érkezett hat év előkészítő munka eredményeként az Európai Fajmegőrzési Program (EAZA EEP) keretében. Az állatkertben 2014 óta már él két kiváló genetikájú nőstény - olvasható Nagy Gergely Sándor közleményben.



A járványhelyzet miatt hónapokra el kellett halasztani a nemzetközi állatszállításokat, de pénteken megérkezett Pandita. A hím a hosszú út után egyelőre a karantén időszakát tölti, de már a látogatók is megtekinthetik az ikerlányok bemutatójával szomszédos kifutóban, ahogy a helyben termelt bambuszt csemegézi - jelezte az igazgató.



Hozzátette: az állatkert egyik közönségkedvencének számító faj, a kispanda vagy vörös macskamedve (Ailurus fulgens) a macskamedvefélék családjának egyetlen ma élő faja. Életterének drasztikus zsugorodása és az illegális kereskedelem következtében vadon élő populációját ma tízezernél kevesebb felnőtt egyedre becsülik, ezért a faj veszélyeztetett besorolással szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján.



Emberi gondozásban élő állománya is nehéz helyzetben van, mivel a születések száma nagyjából megegyezik a halálozásokéval.



A debreceni állatkert részt vesz a Vöröspanda Hálózat (Red Panda Network) munkájában is és támogatja a faj megőrzését Nepálban és Indiában.