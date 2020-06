Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: szerdán dönt a kormány az idősek vásárlási idősávjáról

Várhatóan szerdán dönt a kormány a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávjáról - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília úgy fogalmazott, a cél, hogy ezen a téren is visszaálljon az élet a megszokott kerékvágásba. Egyúttal megköszönte a lakosság türelmét.



Az országos tisztifőorvos elmondta azt is, hogy hétfőtől valamennyi egészségügyi ellátás korlátozás nélkül vehető igénybe. A kórházakban a koronavírus-fertőzöttek ellátására korábban elkülönített ágyak 80 százalékát újra az egyéb gyógyítás szolgálatába lehet állítani, 20 százalékot azonban továbbra is fent kell tartani a koronavírusos betegek kezelésére.



A háziorvosoknál és a szakorvosoknál bevezetett négy ember/óra szabály érvényét veszti, az ellátás azonban továbbra is csak telefonos bejelentkezés után vehető igénybe - mondta el.



Hozzátette, a szakorvosi óraszámoknak nem szabnak határt, mert mindenkinek érdeke az elhalasztott ellátások minél gyorsabb pótlása, az egyetlen feltétel, hogy az egészségügyi szolgáltatók tájékoztassák az egészségügyi hatóságot, illetve a finanszírozót.



Közölte: részlegesen feloldották a kórházi látogatási tilalmakat is, az ezzel kapcsolatos részletszabályokat az adott intézmény főigazgatója határozza meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak egészséges látogató és csak kézmosás, kézfertőtlenítés után, maszkviselés mellett látogathat, kizárólag ő kerülhet két méteres távolságnál közelebb a beteghez. Az országos tisztifőorvos azt javasolta, a találkozókra lehetőleg a szabadban kerüljön sor.

Müller Cecília szólt arról, hogy az elmúlt 24 órában 7-tel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma és egy ember halt meg a járvánnyal összefüggésben. A járvány kezdetétől igazoltan 4076-an fertőződtek meg, 2485-en gyógyultak meg, 563-an hunytak el. Az aktív fertőzöttek 1028-an vannak, kórházban 275 embert ápolnak, közülük 19-en szorulnak lélegeztetésre. Százezer lakosra továbbra is 41 megbetegedés és 5,8 halálozás jut - ismertette. Hozzáfűzte: százezer emberre Budapesten 110, Komárom-Esztergom megyében 100, Zalában 97, Fejérben 90, Pest megyében 46 a fertőzöttek száma.



A fertőzöttek száma a 15. héten volt a legtöbb, 712, s a 16. héten haltak meg a legtöbben, 91-en. Ezek a számok a 24. hétre folyamatosan csökkentek, ekkor 62-en fertőződtek meg és 15-en hunytak el - emlékeztetett.



Kiemelte, hogy a 4076 igazolt fertőzött 57 százaléka nő, 43 százaléka férfi, az összes fertőzött 45 százaléka 65 év feletti, a pozitív esetek 15 százaléka került ki az 50-59 év közötti, 14 százaléka a 40-49 év közötti és 10 százalék az összes többi korosztályból. Kiemelte, hogy a fertőzöttek mindössze 0,1-06 százaléka gyerek.



Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a legfrissebb adatok kedvezőek, a gyógyultak száma már két és félszerese az aktív fertőzöttekének, "de a vírus nem tűnt el, egy alacsony szinten jelen van az országban", naponta 10 körüli a regisztrált új fertőzöttek száma.



Az országos tisztifőorvos a külföldre utazóknak azt javasolta: kössenek biztosítást, hogy igénybe tudják venni a helyi egészségügyi ellátást, s ha koronavírus-fertőzés gyanúja merül fel, helyben kérjenek segítséget.



Müller Cecília a vendéglátásban munkát vállaló nyugdíjasoknak azt tanácsolta, viseljenek maszkot, ügyeljenek a személyi higiéniára és kevés emberi kontaktusnak kitett munkát vállaljanak. Ilyen a takarítás, vagy a konyhán belüli feladatok végzése.



A szakember arra a kérdésre, hogy a megbetegedések hány százalékos növekedése, vagy mekkora esetszám esetén beszélhetünk a járvány második hullámának kezdetéről, azt mondta: nincs egzakt szám, a járványügyi szakmában mindig a tendenciákat, földrajzi területeket, s egyebek mellett zárt közösségeket figyelnek az esetleges időbeli beavatkozások elrendelése érdekében.



Az országos tisztifőorvos emlékeztetett rá, hogy vasárnap volt a véradók világnapja, ezért köszönetet mondott az Országos Vérellátó Szolgálat, a Vöröskereszt dolgozóinak és aktivistáinak a munkájukért, valamint a véradóknak, mert hozzájárulnak mások megmentéséhez.