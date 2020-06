Botrány

Makói tanárvideó: lemondott a tankerület vezetője

Balázs József június 15-i hatállyal távozik posztjáról – értesült a Promenad.hu. A portál információi szerint lemondott a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vezetője.



Balázs József legutóbbi döntései közé tartozott a szentesi gimnázium felvételi feltételeinek utólagos módosítása, valamint az, hogy eltiltotta és írásbeli figyelmeztetésben részesítette a makói testnevelő tanárt egy videó miatt.



Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a makói tanára digitális oktatás bevezetésekor vicces videót készített diákjainak, hogy így motiválja őket. A felvételen vasalódeszkára fekve mutatja be a különböző úszásnemeket. Utóbbi ügyben az oktatási jogok biztosa, Aáry-Tamás Lajos is vizsgálatot indított.