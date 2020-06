Koronavírus

Karácsony Gergely az autósok közlekedését segítő intézkedéseket jelentett be

Karácsony Gergely bejegyzésében kiemelte, csakis párbeszéddel, a "budapestiek visszajelzéseire reagáló finomhangolásokkal" lehet megteremteni a koronavírus-járvány alatt alternatívákat kínáló, egészségügyi szempontból biztonságos közlekedést.



A főpolgármester közölte, a Nagykörúton több helyen - a Baross utcánál, a József utcánál és a Rákóczi térnél is - módosították a lámpaprogramot az autósok érdekében. Emellett a sávok használatát is átalakították az Üllői úton a Corvin-negyednél, így mostantól telezöldnél lehet áthaladni a kereszteződésen a külön egyenes és balra kanyarodó fázisok helyett.



Karácsony Gergely bejelentette, hamarosan módosul a sávok kialakítása a Teréz körúton a Nyugati tér előtt, hogy ne torlódjon fel a forgalom a Váci úti kereszteződésnél. Megjegyezte továbbá, hogy már nincs szükség az új kerékpársávok előtti terelésre szolgáló betonelemekre, így azokat eltávolítják, csak a záróvonal marad.



A főpolgármester jelezte, a visszajelzések alapján készek további "finomhangolásokra", így például az Üllői úton nemrég elvégzett kerékpárosbarát átalakításokkal kapcsolatban is várják a környéken közlekedők véleményét.