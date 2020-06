Hős

Több bűnözővel szemben is simán fellépett volna a miskolci buszsofőr

A Blikk szólaltatta meg azt miskolci buszvezetőt, Kis Károly Zsoltot, aki gyors és bátor közbelépésével hiúsított meg egy rablást Miskolcon. Mint ismeretes, egy 27 éves helyi férfi épp egy nő táskáját próbálta megszerezni a Fürdő utcában, amikor egy arra közlekedő buszsofőr észrevette, hogy az idős nő miként küzd a rablóval az értékeiért. A sofőr azonnal megállította a buszt, majd leszállt és elkergette a támadót. A rémült idős asszonyt pedig felhívta a buszra, hogy biztos ne legyen semmi baja.



"A buszból már láttam, hogy a fiatal kirabolni készült az idős nőt. Hiába dudáltam, nem érdekelte, lökdöste a nénit" - mondta a lapnak Kis Károly Zsolt, aki a busszal gyorsan keresztbe állt az úttesten, majd kipattant a fülkéből.



Hozzátette:"Tudtam, hogy a fedélzeti kamera rögzíti a történteket, többek között ezért is álltam meg így, hogy látszódjanak a felvételek. Odarohantam és nagy lendülettel odébb taszajtottam a fiút, akkor már észrevette, hogy itt nem fog sikerülni a rablás."



Az egykori honvéd 2004-ben Irakban is szolgált. Kiemelte: nem tervezte megleckéztetni a támadót, csupán az érdekelte, hogy megvédje az idős hölgyet."Csak tettem a dolgom, nem először fordult már elő ilyen. Ha több támadó van, akkor is közbelépek!"



A rablót azóta a rendőrök elfogták.