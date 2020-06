Baleset

Jászapáti Petra is megszólalt a margitszigeti balesettel kapcsolatban

Nem egymás mellett, hanem egymás mögött kerékpároztak a szerdai margitszigeti baleset előtt az érintett rövidpályás gyorskorcsolyázók – hangsúlyozta az InfoRádiónak Jászapáti Petra, aki oldalról ütközött a 26-os busszal.



Jászapáti Petra szerint a short trackeseknek óriási szerencséjük volt a margitszigeti baleset alkalmával, hogy amikor elestek, senki nem csúszott be a szemben érkező BKV-busz alá, és hogy nem történt komolyabb sérülés egyikük esetében sem. Mint ismert, a rövidpályás gyorskorcsolyások kerékpáros edzést tartottak a szerdai napon, amikor egy busz előzésbe kezdett, ekkor történt a baj. A sportoló az InfoRádiónak nyilatkozva azt is elárulta, neki a tenyere sérült meg, de a röntgenfelvételek alapján nem tört el semmije, így zúzódásokkal „megúszta” a baleset.



Az eset után a BKV az Infostartnak is megküldött közleményében úgy „valószínűsített”, hogy a buszvezető hibázott, a társaság azonban hozzátette, a sportolók nem egymás mögött haladtak, hanem egymás mellett. Jászapáti Petra ezt azonban határozottan cáfolta, ugyanis, ha így tettek volna, akkor nem az oldalát ütik meg a busznak, hanem frontálisan ütköznek vele.



Így is szerencsésnek érzi a helyzetet, hogy egy biciklinyi helyük volt, és eséskor senki nem került a jármű alá – ismételte meg, újfent hangsúlyozva: ha egymás mellett mentek volna, nyilván nagyobb sérüléseket szenvedtek volna el.



Bár a szombati napon lenne egy újabb biciklis edzésük, Jászapáti Petra azon még biztosan nem fog részt venni, addig a kerékpárja javítása sem fog befejeződni, ugyanakkor reméli, a jövő héten már csatlakozhat a tréningekhez.