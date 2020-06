Koronavírus-járvány

Péntektől karantén nélkül utazhatnak be Horvátországból a magyar állampolgárok Magyarországra

Péntektől hatósági házi karantén nélkül utazhatnak be Horvátországból a személyforgalomban a magyar állampolgárok Magyarországra - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: a korlátozásokat enyhítő intézkedések eredményeként már jelenleg is karantén nélkül utazhatnak be Magyarországra a magyar állampolgárok Csehországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából és Szlovéniából is.



Az operatív törzs ügyeleti központja folyamatosan elemzi a járványügyi adatokat, valamint a szomszédos országok intézkedéseit, és indokolt esetben javaslatot tesz a hatósági intézkedések enyhítésére vagy felfüggesztésére - mondta.



Házi karanténban 9167-en vannak, közülük 783 embert ellenőriznek elektronikusan, a mobiltelefonos applikáció segítségével - ismertette.



A járványhelyzettel összefüggésben megindított büntetőeljárások száma 437-re nőtt. Rémhírterjesztés miatt 125, közveszéllyel fenyegetés miatt 29, csalás miatt 132, a járványügyi szabályok megszegése miatt pedig 28 esetben indítottak vizsgálatot - sorolta.



Kérdésekre válaszolva Kiss Róbert elmondta, hogy az egészségügyi dolgozók, a katonák, a honvédségi alkalmazottak, a rendvédelmi szervek tagjai, a Nemzeti Adó és Vámhivatal alkalmazottjai és a kormánytisztviselők továbbra is csak miniszteri engedéllyel hagyhatják el Magyarországot.



A korlátozást a veszélyhelyzet feloldásával várhatóan felfüggesztik - fűzte hozzá.



Ugyancsak kérdésre válaszolva közölte, hogy a kórházparancsnokok a veszélyhelyzet feloldása után, az egészségügyi készenlét idején is ellátják feladataikat, a járványügyi intézkedések betartásának ellenőrzését, valamint a védőeszközkészletek felügyeletét.



Az alezredes arról is szólt, hogy az idősklubok működhetnek, ha a tagok betartják az előírt védőtávolságot.