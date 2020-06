Koronavírus-járvány

A Volánbusz felfüggesztette a 30 százalékos telítettségre vonatkozó szabályt

A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs jóváhagyásával felfüggesztette járművein a maximum 30 százalékos telítettségre vonatkozó szabályt a Volánbusz Zrt. - jelentették be csütörtökön a cég Facebook-oldalán.



Ahogy az élet fokozatosan visszatér a rendes kerékvágásba, ismét egyre többen közlekednek autóbusszal - jelezték.



Továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy az utasok - a legfiatalabbak kivételével - a buszon takarjál el az arcukat.



Azt is kérik, hogy akinek nem sürgős az utazás, az a csúcsidőn kívüli járatokat válassza - írta a Volánbusz.