TTM

Már biztos: Debrecenbe költöztetik a Természettudományi Múzeumot

"A kormány jóváhagyta Debrecen 2030-ig tervezett fejlesztési koncepcióját, amelynek célja, hogy a város Magyarország keleti régiójának központja legyen" – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter kedden a helyi Kölcsey-központban, a programbemutató sajtóeseményen.



Az MTI híradása szerint "a mintegy 600 milliárd forint forrásigényű projekteket tartalmazó Debrecen 2030 program öt pillére a gazdaság, a közlekedés, az oktatás, a kultúra és a városfejlesztés".



Palkovics László szerint "Debrecen a munkaerőpiaci versenyt az iskolapadban akarja megnyerni", minőségi oktatással és vonzó jövőképpel hívja a fiatalokat. A Debrecen 2030 programból Palkovics kiemelte a helyi nemzetközi repülőtér bővítését, a várost elkerülő keleti körgyűrű folytatását és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetését.



Palkovics László szerint három projektciklust terveznek: az első 2021 és 2023 közötti ciklusban 50 milliárd forint költségvetési támogatást nyújtanak majd városi és egyetemi infrastruktúra fejlesztésekre.



Papp László, Debrecen polgármestere a zászlóshajó projektek közül kiemelte egyebek mellett az új Természettudományi Múzeum megépítését, míg Kósa Lajos országgyűlési képviselő azt mondta, "a magyar jövő Debrecenben épül".



Palkovics László miniszter az RTL Klub Híradójának azt mondta, végleges, hogy a múzeumot elköltöztetik Budapestről: "Az hogy Magyarországon minden Budapesten legyen, sehol nincs megírva. Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, és azt gondolom, hogy egy természettudományi múzeum kedvéért többen le fognak ide jönni. Az, hogy sérülhetnek az ott található tárgyak? Ne sérüljenek, erre vannak technológiák, hogy hozzuk le."



Ez utóbbival arra utalt a politikus, hogy a múzeum költöztetésével kapcsolatban az az egyik fő ellenérv, hogy a több milliós gyűjtemény jelentős része nagyon érzékeny és nem bírna ki egy esetleges nagy távolságra történő átmozgatást.



Palkovics miniszter azt nem árulta el, hogy pontosan hol lesz a múzeum új épülete, az RTL Klub Híradója szerint a debreceni Nagyerdő szélén, az Oláh Gábor utcai egykori DVSC-futballstadion helyén épülhet föl.



A Magyar Természettudományi Múzeum áthelyezésének kérdése 2018 óta van napirenden, és a kormány gyakorlatilag teljes mellszélességgel szembemegy a szakma állásfoglalásával, ami szerint hibás és káros lépés lenne elvinni a fővárosból a múzeumot, ami nemcsak múzeum, de nemzetközi szinten is egyedülálló gyűjtemény és kutatóműhely is egyben. A szakemberek nagy része nem fog leköltözni, a 100 évekre visszanyúló kutatási folyamatok megszakadnak, értelmes, érdemi kutatómunka így nem nagyon végezhető majd. Már a nagy értékű műkincsek szállítása is hatalmas kihívás.