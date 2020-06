Belpol

Karácsony: a főváros akkor is felújítja a Lánchidat, ha 'beleroskad'

2020.06.11 MTI

A Lánchidat nemzeti kincsnek tekinti a főváros vezetése, ezért akkor is fel fogják újítani, ha Budapest "beleroskad" - tartalmazza a Karácsony Gergely szerdai Facebook bejegyzése.



A főváros azért "roskadhat bele" a beruházásba, mert a kormány éppen annyi pénzt készül elvonni Budapesttől, amiből minden egyes évben fel tudnák újítani újra és újra a Láncidat - tartalmazza főpolgármester posztja.



Az önkormányzati vezető Fürjes Balázs, Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár szerdai nyilatkozatára reagált, amely szerint Karácsony Gergely késlekedése milliárdokkal drágítja a Lánchíd felújítását és jelentősen meghosszabbítja a hídzár idejét.



Karácsony Gergely szerint a kormányzati kommunikáció azt szeretné bemagyarázni a közvéleménynek, hogy a Lánchíd állapota 170 év után váratlanul leromlott azért, mert a budapestiek ellenzéki polgármestereket és főpolgármestert választottak. Vagyis azon a városvezetésen kérik számon a Lánchíd állapotát, amelyik nyolc hónapja van hivatalban, miközben nekik lett volna 108 hónapjuk a felújításra.



Felidézi, hogy hivatalba lépése után azonnal jelezte a kormánynak, hogy az előző városvezetés közbeszerzése alapján nem elég a beígért hatmilliárd forint kormányzati támogatás a Lánchíd és az Alagút felújítására, a főváros pedig a saját 17,3 milliárdos részénél többet nem tud költeni.



Amikor pedig világos lett, hogy a kormány több pénzt nem ad - folytatta -, azt kérték a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén, hogy a 6 milliárdos támogatást az Alagút felújításának elhagyásával költhessék csak a Lánchíd felújítására, illetve módosíthassanak olyan közbeszerzési feltételeken, amik a szakértők egybehangzó állítása szerint drágították a beruházást. Ugyanis a kormányzati hatmilliárd és a fővárosi 17,3 milliárd így elegendő is lenne - vélekedett.



Ennek ellenére a kormányhatározat változatlanul csak akkor biztosítja a hatmilliárdos támogatást, ha egyszerre történik meg a híd és az alagút felújítása, az egyszer már rettenetesen drágának bizonyult feltételek mellett - emlékeztet.



Arra is felhívja a figyelmet, hogy a híd állapotáról szóló jelentés ismeretében azonnal kitiltották az 5 tonna feletti járműveket a hídról, illetve a szakemberek napi szinten ellenőrzi a hidat és a kisebb javításokat azonnal elvégzik, illetve hetente jelentést tesznek a híd állapotáról.