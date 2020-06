Koronavírus

A főváros megtámadja a kormányhivatal határozatát a hajléktalanszállóról

A járvány első szakaszában - hála az elkötelezett szociális munkásoknak és a civileknek - nagyrészt sikerült megóvni a budapesti hajléktalanokat a fertőzéstől. 2020.06.10

A főváros megtámadja a budapesti kormányhivatal határozatát, amelynek értelmében nem nyílhat hajléktalanszálló a Városháza épületében - írta Karácsony Gergely főpolgármester szerdán Facebook-oldalán.



"A határozatot természetesen megtámadjuk, a szállót kialakítjuk, a hajléktalanokat pedig megóvjuk nemcsak a járványtól, de a szívtelenség és az érzéketlenség politikájának képviselőitől is" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Azt írta: a járvány első szakaszában - hála az elkötelezett szociális munkásoknak és a civileknek - nagyrészt sikerült megóvni a budapesti hajléktalanokat a fertőzéstől.



Készülni kell azonban a járvány esetleges második szakaszára, és mindent el kell követni "azok megvédéséért, akik magukat megvédeni nem tudják" - tette hozzá Karácsony Gergely.



A főpolgármester közölte: ehhez a hajléktalanszállók zsúfoltságát csökkenteni kell, olyan átmeneti szállást kell kialakítani, ahol az ellátásuk biztonsággal megoldható. Ilyen átmeneti szállás lehet a Városházának az a helyisége, amely később a Budapest Galériának ad majd otthont. "A kormányhivatal mondvacsinált indokokkal meg akarja ezt akadályozni" - fogalmazott.



A fővárosi kormányhivatal kedden tudatta: elutasította a fővárosi önkormányzat örökségvédelmi engedély iránti kérelmét, így nem lehet a Városháza műemléknek nyilvánított épületében hajléktalanszállót nyitni.



Karácsony Gergely egy másik Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a sajtóban megjelentek alapján a jobboldali kerületi polgármesterek közvetlen forrásokat kérnek. Közölte: ezt ő úgy értelmezi, hogy a fideszes polgármesterek is beálltak mellé a küzdelembe, amelyet az önkormányzatok megsarcolása és a Budapest-adó bevezetése ellen vív.



"Igazuk is van, és persze nem csak ők kérik". Ilyen közvetlen forrás például a gépjárműadó, amely eddig a kerületeknek járt, de a kormány most el akarja vonni az önkormányzatoktól, "zsebre akarja vágni" - írta.



"Küzdjenek ez ellen a fideszes polgármesterek is, velünk együtt!" - fogalmazott. Karácsony Gergely szerint nincs rendben, hogy a kormány minden pénzt elvesz, amelyet a budapesti autósok azért fizetnek be a közösbe, hogy abból rendbe tegyék az utakat, a feladat viszont az önkormányzatoknál marad, forrás nélkül.



A tankolás után az autósok által erre a célra fizetett jövedéki adóból egyetlen fillért sem ad vissza az állam, és most elvenné a gépjárműadóból származó bevételt is - emelte ki.



A főpolgármester bejegyzésében közölte: mintegy 200 milliárd forintnyi útfelújítási igényt nyújtottak be a kerületek, de mivel minden Budapesten megtermelt 100 forintból 97-et elvesz az állam, ebben a ciklusban csak 28 milliárdot tudnak erre a célra tervezni.



"Hogy ez is több legyen, ahhoz közösen kell megküzdenünk Budapest megsarcolása ellen" - tette hozzá.