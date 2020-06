Koronavírus

Menczer Tamás: Vácon gyártják a világ egyik legjobb lélegeztetőgépét

A világ egyik legjobb lélegeztetőgépét gyártják Vácon - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára szerdán közösségi oldalán.



Menczer Tamás a Facebookon azt írta, hogy Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője írásbeli kérdésében ismét a lélegeztetőgépek minőségéről érdeklődött.



"Megnyugtattuk a képviselőasszonyt: Magyarországon minden beteget a betegség minden szakaszában megfelelő géppel lélegeztettek, és ez így lesz a jövőben is" - hangsúlyozta Menczer Tamás.



Hozzátette, arról is tájékoztatták az ellenzéki képviselőt, hogy Vácon, a Celitron nevű cég már megkezdte a világ egyik legjobb lélegeztetőgépének, a Panther 5-nek a gyártását, rövid időn belül ezer ilyen gépet használhatnak majd a magyar kórházak.



A Panther 5 CE-minősítéssel rendelkezik, az orvosszakma által elvárható összes modern, kifinomult lélegeztetési módra alkalmas, és képes az összes szükséges paraméter sokoldalú beállítására és monitorizálására. A Panther 5 működtetése egyszerű, a betegek biztonságos lélegeztetésére kiválóan alkalmas nemcsak a koronavírus-járvány alatt, hanem a mindennapos intenzív osztályos terápia során is - közölte az államtitkár, hozzátéve, már most a világ számos országa érdeklődik a gép iránt.



"Magyarország tehát stratégiai kapacitással erősödött, amely lehetővé teszi, hogy felkészültebbek legyünk, ha a járványnak lesz második hulláma" - közölte Menczer Tamás.