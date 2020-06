Felsőoktatás

Oltóanyag üzem és innovációs központ épül a debreceni egyetemi ipari parkban

Kísérleti (pilot) oltóanyag üzem és innovációs központ alapkövét helyezték el kedden a debreceni egyetemi ipari parkban, a két beruházás mintegy 8 milliárd forintból valósul meg.



Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az ünnepségen elismerően szólt arról, hogy Debrecenben együtt van jelen a megfelelő gazdasági és innovációs környezet, amire jó bizonyíték a város fejlődése, mások mellett a BMW autógyár beruházása.



Utóbbi kapcsán a tárcavezető Debrecenben azt mondta, bár a koronavírus-járvány a megvalósítást átmenetileg lelassította, a cél továbbra is az, hogy az eredeti menetrend szerint készüljön el a BMW új termelési egysége, amely kiemelten fontos a márka európai ellátási lánca számára.



"Ehhez a magyar kormány minden lehetséges támogatást meg fog adni" - jelezte Palkovics László örömét kifejezve, hogy "a BMW minden fórumon megerősítette változatlan elkötelezettségét és szándékát".



Az innovációs és technológiai miniszter köszönetet mondott a Debreceni Egyetemnek, hogy a négy hazai orvostudományi egyetem egyikeként gyorsan reagáltak a koronavírus kihívásaira mind a betegellátás, mind a kutatás terén.



A Debreceni Egyetem élenjár a vakcina- és gyógyszerfejlesztésben, amit segít majd a leendő oltóanyaggyár, de - mint a miniszter fogalmazott - az innovációban Debrecen nincs egyedül, példaként említve, hogy a világ vezető műszaki intézménye, a MIT (Massachusetts Institute of Technology) a Debreceni Egyetemet választotta partneréül.



Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora szerint Magyarországon egyedülálló innovációs plázát hoznak létre, amelyben főként egészségipari és járműipari kutató laboratóriumokat alakítanak ki.



Kósa Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő a jövő szempontjából kulcsfontosságúnak nevezte az innovációt, az oltóanyaggyár és az innovációs központ beruházását pedig "a debreceni tudományos, kutatási potenciál kikövetelte magának".



Papp László, Debrecen polgármestere azt mondta, a város ma Magyarország egyik gazdasági motorja, innovációs központja, ami a város és az egyetem közös sikere.



Bács Zoltán egyetemi kancellár elmondta: a leendő, kis sorozatban vakcinák gyártására is alkalmas oltóüzem létrehozásával tovább erősödik az ipari-felsőoktatási együttműködés, mivel egy helyen valósul meg a kutatás, a fejlesztés, az innováció, és részben az oktatás, aminek eredményeként versenyképes, piacképes termékek és szolgáltatások jöhetnek létre.



Az innovációs központ háromszintes épülete startupok, kutatócégek és az egyetemi élet fontos találkozási pontja lesz: az oktatás, a kutatás és a versenyszféra szereplőinek lesz egyfajta "közösségi innovációs piactere" - tette hozzá a kancellár.