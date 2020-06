Koronavírus-járvány

Újabb hatósági figyelmeztetést és büntetést kapott a Pesti úti idősotthon

A Pesti úti idősotthonban kirobbant tömeges koronavírus-fertőzés miatt indított vizsgálatok keretében újabb hatósági figyelmeztetést és 200 ezer forintos büntetést kapott az intézmény - tudatta a fővárosi kormányhivatal hétfőn az MTI-vel.



A fővárosi önkormányzat által fenntartott idősotthonban 50-re nőtt a halálos áldozatok száma, 312 lakó és 36 dolgozó fertőződött meg - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



A kormányhivatal több ellenőrzést is tartott az elmúlt hetekben az intézményben, többek között vizsgálta a megtett járványügyi intézkedéseket, az orvosi ellátást, az ápolás-gondozási és higiéniai körülményeket - írták.



Már korábban komoly hiányosságokat találtak a gondozottak orvosi ellátásában, az ápolók és gondozók számában, valamint a higiéniai feltételekben is. "Mindezek összességében hozzájárulhattak az intézményben történt tömeges fertőzéshez" - olvasható a közleményben.



A kormányhivatal az orvosi ellátás hiányosságai mellett annak dokumentációjában is komoly hiányosságokat és szabálytalanságokat talált. Most újabb határozatban figyelmeztették az intézményt arra, hogy megfelelően végezze az orvosi ellátás dokumentálását, átlátható és egységes módon vezesse, hogy mikor, milyen orvos látja el a betegeket, az orvosok jelenlétét igazoló dokumentációt pontosan vezesse - tudatta a fővárosi kormányhivatal..



A közlemény szerint az intézményt arra is figyelmezették, hogy ha külsős orvosokat von be a lakók ellátásába, azt is megfelelően dokumentálja, és legyen egyértelmű, hogy melyik orvos mit csinál.



Továbbá a szerződésekben is rögzíteni kell, hogy mi a feladatmegosztás közöttük. Ha hiányozna a szerződtetett külsős orvos, annak pótlásáról gondoskodjanak. A hiányosságok miatt a hatóság 200 ezer forint szociális igazgatási bírságot is kiszabott az intézményre - írta a kormányhivatal.