Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a járvány első hullámának végén jár az ország

Vasárnap csak hat új koronavírusos megbetegedést regisztráltak, jelentősen csökken a fertőzöttek száma, a gyógyultak pedig már kétszer annyian vannak, mint az aktív fertőzöttek. 2020.06.08 12:54 MTI

A koronavírus-járvány első hullámának végén jár Magyarország - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília közölte: vasárnap csak hat új koronavírusos megbetegedést regisztráltak, jelentősen csökken a fertőzöttek száma, a gyógyultak pedig már kétszer annyian vannak, mint az aktív fertőzöttek.



1182 embert tartanak nyilván aktív fertőzöttként, míg a gyógyultak száma 2248-ra emelkedett - mondta.



A vasárnap meghalt két idős emberrel 548-ra nőtt az elhunytak száma, jelenleg 385 beteget kezelnek kórházban, közülük 21-et kell lélegeztetni.



A szakember az adatokat részletezve elmondta, az összes igazolt fertőzött 58 százaléka nő, ez az arány tükrözi a demográfiai adatokat.



Az eddig igazolt 4014 fertőzött negyede a 65-79 éves korosztályból került ki (1011-en), húsz százalékuk 80 év feletti volt, míg 20 év alattiak között eddig 88 igazolt pozitív esetet regisztráltak, míg 15 évesnél fiatalabbaknál 33-at.



Müller Cecília ismertette: 100 ezer lakosra 41 megerősített eset és öt elhunyt jut. Továbbra is Budapest a legérintettebb, hiszen 100 ezer lakosra a fővárosban 108, Zalában 96, Komárom megyében 94, Fejérben 89, Pest megyében 45 megbetegedés jut. A legalacsonyabb arány Békés megyében van, ott mindössze hárman betegedtek meg.



Az országos tisztifőorvos a járványgörbéről szólva elmondta, Magyarországon az év 10. hetében igazolták az első fertőzöttet és a 23. hétig fokozatosan emelkedett az igazolt pozitív esetek száma. A 15. héten volt a legtöbb regisztrált beteg (712), majd attól kezdve csökkent a számuk. Az elhunytak számának esetében hasonló ívet mutat a görbe, időbeli csúszással.



Az első haláleset a 11. héten következett be, a legtöbben a 16. héten haltak bele a koronavírus-fertőzés szövődményeibe - mondta.



Müller Cecília kérdésre válaszolva beszámolt arról is, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat legfrissebb jelentése szerint a járvány idején nem volt fennakadás a vérellátásban, semmilyen beavatkozás, műtét nem maradt el vérhiány miatt.