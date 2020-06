Koronavírus-járvány

Megrázó hírek Törőcsik Mariról

Összeroppant a magánytól a falusi otthonába zárkózó 84 éves színművész, őt is nagyon megviselte a járvány miatti karantén időszaka, egyedül érzi magát. 2020.06.08 10:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kossuth-nagydíjas művésznő közeli barátja, Jordán Tamás beszélt a Blikknek arról, hogy minden héten felhívja legalább egyszer Törőcsik Marit, és amikor legutóbb beszéltek, elárulta, már nagyon szenved attól, hogy nem látogathatják a szerettei, a barátai.



"Most először mondott nekem olyat, hogy hiányzom neki, amitől bevallom, meghatódtam" – mondta a bulvárlapnak a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész, aki a közeli Szombathelyen a Weöres Sándor Színházat igazgatja.



A 78 éves művész hozzátette, neki is hiányoznak a személyes találkozások, hiszen korábban hetente legalább egyszer felkereste Törőcsik Marit.



Reméli, hamarosan újra meglátogathatja, de az egészsége érdekében meghozott óvintézkedésekhez akkor is tartja majd magát.



Törőcsik Mari és néhai férje, Maár Gyula filmrendező 47 éve vett házat a Vas megyei Velem községben, mert a művésznő ragaszkodott hozzá, hogy a lányuk is falusi környezetben kezdje az életét.



A család később visszatelepült a fővárosba, de a velemi ház megmaradt, és Törőcsik Mari 2008 októberi agyvérzését követően ide vonult vissza.