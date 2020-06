Koronavírus

Péntektől újra kinyitnak a fővárosi állatkert jegypénztárai

Péntektől újra kinyitnak a Fővárosi Állat- és Növénykert jegypénztárai, a beltéri bemutatóhelyek látogatását egyelőre még nem teszi lehetővé az intézmény, azonban az esti vezetett séták már újra indulnak - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.



Az állatkert két héttel ezelőtti újranyitása bizonyos megelőző intézkedések mellett történt, de ezek közül többet megszüntet az intézmény vezetése. Péntektől már nemcsak az interneten lehet jegyet váltani, hanem a helyszínen, az állatkerti jegypénztáraknál is - olvasható a közleményben.



Mint írják, néhány kivételtől eltekintve az összes jegytípus és fizetési lehetőség újra elérhető lesz, ugyanúgy, mint a járvány előtti időkben. Az egyedüli kivételt a csoportos és intézményi jegyek vásárlása jelenti, mert csoportos látogatásra, így csoportos kedvezmények igénybevételére egyelőre még nem lesz mód.



A kommüniké emlékeztet arra, hogy az intézmény továbbra is ajánlja a szájmaszk viselését, a gyakori és alapos kézmosást, emellett arra kéri látogatóit, hogy az állatokat semmivel, még zoocsemegével se etessék. A beltéri bemutatóhelyeket, állatházakat és a Holnemvolt Várat egyelőre még nem nyitják meg a látogatók előtt. Egy ideig még szünetelnek a látványetetések, állattréningek és más, a közönséget egy időben egy helyre koncentráló programok is.



Az Állatkerti Alapítvány újraindítja azokat a különleges esti sétákat is, amelyeken a látogatók előzetes bejelentkezés alapján, vezetett séták keretében ismerkedhetnek a budapesti intézmény kulisszatitkaival. Az első esti program június 11-én, csütörtökön lesz, utána pedig kéthetente csütörtök esténként.