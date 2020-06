Trianon 100

Kozma Imre atya: a Kárpát-medencében élők sokat köszönhetnek a magyaroknak

A Kárpát-medence közös hazánk, és az itt élő népek sokat köszönhetnek a magyaroknak, elsősorban Szent Istvánnak - mondta a 80. születésnapját ünneplő Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Az irgalmasrendi szerzetes arról beszélt: egész életét meghatározta, hogy a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján született, és hogy családjában megtanulta, mit jelent a haza szolgálata.



Felidézte: nagyapjától két "nagy igazságot" kapott ajándékba, az egyik, hogy az élet ajándék, amit nem tarthat meg magának senki, amit másoknak kell ajándékozni.



A másik, hogy a Kárpát-medence közös haza, amelynek formálásában a magyaroknak nagyon fontos szerepe volt.



Hozzátette: 2013-ban, amikor Rómában, a Szent Péter-bazilikában XVI. Benedek pápát köszöntötte a máltaiak nevében, a pápa azt kérte, "vigyázzanak Szent István örökségére, mert a Kárpát-medence sorsa csak a Szent István-i gondolat szellemében oldható meg".



Kozma Imre szólt arról: amikor felfogta, hogy mit jelentett Magyarországnak a trianoni békeszerződés, amelynek minden cikkelye azzal kezdődött, hogy "Magyarország lemond", akkor azt is megértette, hogy a "földi érdekek hálójából ki kell szabadulni".



Akkor "én felszabadultam az emberi kapcsolatok építésére" - fogalmazott.



Trianon "elmélyítette bennem annak megértését, hogy a földi érdekek mulandóak, az emberi kapcsolatok és az egymás iránti felelősség azonban mindent meghatároz" - mondta.



Kitért arra is: 1989-ben, amikor a zugligeti plébánia kertjében tábort rendezett be a keletnémet menekülteknek, pontosan értette a hazájuk szétszakításából fakadó helyzetüket.



Ezek az emberek arról beszéltek, hogy Németország szétszakításával az "örökségüket vették el", "én pedig tudtam, hogy segíteni kell nekik" - tette hozzá Kozma Imre.