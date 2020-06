Trianon 100

Tizenötezer harang zúghat június 4-én a magyarságért

Akár tizenötezer templomban, imaházban is megkondulhatnak egyszerre a harangok Kárpát-medence-szerte június 4-én, a trianoni békediktátum százéves évfordulóján – erről tájékoztatta a Magyar Nemzetet Pálmai Tamás, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) országos elnökségi tagja.



Mint ismert, a szervezet korábban felekezettől függetlenül felkért minden Kárpát-medencei egyházközséget és gyülekezetet, hogy június 4-én, magyar idő szerint 16 óra 30 perckor száz másodpercig szólaltassa meg temploma, imaháza harangját a százéves évfordulójára.



Kérték továbbá azt is, hogy a harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény/keresztyén hit védelmében, kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez.

A sepsiszentgyörgyi születésű Pálmai Tamás a hatalmas érdeklődésről a Magyar Nemzetnek kifejtette: csak Erdélybe ezerötszáz email címre ment ki a felhívás most már másodízben minden keresztény felekezethez, és hasonlóképpen jártak el a teljes Kárpát-medencében. Először a püspökségeket, érsekségeket keresték meg, utána minden plébániát, parókiát és gyülekezetet is arra kértek, csatlakozzanak a kezdeményezéshez.



Hozzátette: a sajtó is óriási érdeklődést mutat a felhívás iránt, így jól állnak a szervezésben, és elérhető lehet a tizenötezer csatlakozó közösség. Ezt erősíti, hogy mindenhonnan – szinte azonnal – pozitív visszajelzést kaptak, így, ahogy fogalmazott: megvan a remény arra, hogy megtörténik a csoda.



A témában a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége közleményt is kiadott, amelyben hangsúlyozták: Trianon a nemzeti emlékezet olyan fordulópontja, amelyben a Nagy Háború utójátékaként minden magyar család ismételten súlyos veszteségeket szenvedett. – De tény, hogy egy ilyen trauma feldolgozásához, a gyógyuláshoz hosszú gyászmunka szükséges, amelyre ez az évforduló is lehetőséget biztosít számunkra – fejtették ki.



Hozzátették: június 4-én zúgjanak a harangok, hogy emlékezzünk, imára kulcsoljuk kezünket és előre tekintsünk. Mert – ahogy fogalmaztak – soha nem feledve, mindig emlékezve leszünk csak képesek saját magyar közösségünkben a megújulásra, a Kárpát-medencei jövőnk közös tervezésére, ahogy a keresztény ember gyászmunkája is nyugvópontra jut a feltámadás hitében.



Az igazságtalanság, a magunkra hagyatottság, a reménytelenség csak akkor uralkodhat tovább rajtunk, ha nélkülözzük hitünk alappilléreit, a Teremtőbe vetett bizalmat, a megbocsátás képességét, az ima erejét. Pedig ezekkel a szekularizált Európának is példát tudunk mutatni – mutatott rá Keresztény Értelmiségiek Szövetsége.