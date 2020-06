Koronavírus-járvány

Szijjártó Péter: még egyszer nem fordulhat elő, hogy Európa ilyen védtelen legyen

Magyarország és Dánia is hatékony és szigorú intézkedéseket hozott, melynek nyomán most már a korlátozások ésszerű, fokozatos feloldása is napirendre kerülhet. 2020.06.03 12:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Még egyszer nem fordulhat elő, hogy Európa stratégiai kérdésekben ilyen védtelen legyen - értékelte a koronavírus-járvány miatti helyzetet keddi megbeszélésén a dán és a magyar külügyminiszter.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd este a Facebook-oldalán azt írta: Jeppe Kofod dán külügyminiszterrel videókonferencia keretében vitatták meg a világjárvány lehetséges tanulságait. Magyarország és Dánia is hatékony és szigorú intézkedéseket hozott, melynek nyomán most már a korlátozások ésszerű, fokozatos feloldása is napirendre kerülhet.



Beszéltek a migráció kérdéséről is és egyetértettek abban, hogy a koronavírus tovább növelheti a migrációs nyomást Európa irányába, amit meg kell akadályozni. Ezért az embercsempész hálózatokat fel kell számolni, a segítséget helybe kell vinni a nehéz helyzetben lévő országokba, valamint a menekült státuszról szóló döntéseket az Európai Unió határain kívül kell meghozni.



Szijjártó Péter végezetül kiemelte kollégájának a dán vállalatok magyar gazdaságban betöltött szerepét, akiknek a munkahelyteremtő beruházásaikhoz a magyar kormány a jövőben is megad minden lehetséges segítséget.