Koronavírus-járvány

Elemző: gazdasági kérdések miatt fontos az új nemzeti konzultáció

2020.06.01 13:25 MTI

Fontos, hogy a kormány visszacsatolásokat kapjon intézkedéseiről, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban valamilyen formában mindenkit érintett a koronavírus-járvány és annak hatása.

Gazdasági kérdések, a gazdaság újraindítása miatt fontos a legújabb nemzeti konzultáció - mondta Párkányi Eszter az Alapjogokért Központ elemzője a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország! című hétfő reggeli műsorában.



Az elemző szerint fontos, hogy a kormány visszacsatolásokat kapjon intézkedéseiről, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban valamilyen formában mindenkit érintett a koronavírus-járvány és annak hatása.



Úgy látja, konzultáció eredménye egyfajta legitimációt is ad majd az annak alapján kialakított kormányzati álláspontnak Brüsszelben.



A nemzeti konzultációban szó lesz az Európai Bizottság eddig példa nélküli válságkezelési csomagjáról is, amiben közösen vállalna az unió adósságot. Párkányi Eszter szerint úgy néz ki, hogy ez a következő generációt is érinti, mert az adósságot 2028 és 2058 között fizetnék vissza.



Párkányi Eszter azt mondta: úgy tűnik, mintha büntetnék azokat a tagállamokat, akik időben cselekedtek. A magyar kormány időben lezárta a határokat, a különleges jogrend pedig lehetőséget adott arra, hogy gyors és hatékony intézkedéseket hozzon.



Több déli és nyugati tagállam nem lépett időben és súlyos károkat szenvedtek el, ezért azonban ne nekünk, közép-európaiaknak kelljen a zsebünkbe nyúlnunk - tette hozzá az Alapjogokért Központ elemzője.