Ellátás

Emmi: júniustól a magánorvosok is az EESZT-be töltik fel a betegek adatait

Júniustól a magánorvosok is az Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) töltik fel betegeik egészségügyi adatait - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) vasárnap az MTI-vel, kiemelve: minden egészségügyi szolgáltató érdeke a minél hatékonyabb és jobb ellátás.



A minisztérium közleménye szerint június 1-től a közfinanszírozott szolgáltatók után a már a magánegészségügyi szolgáltatóknál keletkezett adatok is megjelennek az EESZT rendszerében.



Ennek értelmében júniustól a magánorvosok által felírt e-receptek és az elvégzett ellátások, beavatkozások adatai is elérhetővé válnak az EESZT-ben. A kezelőorvosoknak pedig hozzáférhetővé válnak a páciensek más intézményekben meglévő vizsgálati eredményei, gyógykezelési, gyógyszerelési és betegadatai.



A korszerű egészségügyi ellátás szempontjából elengedhetetlennek nevezték, hogy a betegadatok egy helyről elérhetőek legyenek minden kezelőorvosnak, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat államilag finanszírozott vagy magánszolgáltatói rendszerben vették igénybe a páciensek.



Azt írták: a magánszolgáltató orvosok EESZT-hez csatlakozásával a kezelőorvosoknak több információ áll majd rendelkezésük a betegekről. Lekérdezhetik betegük gyógykezelési, gyógyszerelési és vizsgálati adatait, és láthatják a számára felírt és ki nem váltott gyógyszereket. A rendszer használatával hozzáférhetővé válnak a páciensek más intézményben elvégzett vizsgálati eredményei is, vagyis szükségtelenné válik az ellátási dokumentumok "utaztatása".



Mindez jelentősen javítja a betegellátás minőségét és hatékonyságát: elkerülhetők a feleslegesen megismételt vizsgálatok, az orvosok sokkal pontosabb képet kapnak pácienseikről, ami elősegíti a biztosabb diagnózist és a hatékonyabb gyógyítást. Az állampolgárok pedig egyre több, az egészségügyi ellátásukkal kapcsolatos adatot követhetnek figyelemmel az EESZT lakossági portál felületén (eeszt.gov.hu) - közölték.



Ezen az állampolgároknak kialakított felületen bárki megtekintheti a saját, EESZT-be került egészségügyi információit. A portálon minden egészségügyi adat megtalálható, amelyeket az EESZT-hez csatlakozott intézmények 2017. november 1-jét követően feltöltöttek. Megtekinthetők például a zárójelentések, laborleletek, e-receptek, és értesítés is kérhető, ha valamilyen dokumentumot - beutalót, vényt, egyéb egészségügyi dokumentációt - rögzítenek a pácienssel kapcsolatban az EESZT-be - írták.