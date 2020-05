Ellátás

Újraindul az SZTE radiológiai klinika

A professzionális orvostechnológiai és betegbiztonsági elvárásoknak is megfelelő új képalkotó diagnosztikai eszközparkot, a régió legkorszerűbb MR-centrumát és új betegirányítási rendszert alakítottak ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) június 1-jével újrainduló radiológiai klinikáján - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t.



A közlemény szerint a 4,8 milliárd forintos célzott kormányzati támogatásból megvalósuló, kimagasló technológiai fejlesztés eredményeként a dél-alföldi régió "legmagasabb progresszivitási szintű egészségügyi ellátó intézmény-komplexumaként" az SZTE saját hatáskörben biztosítja a lakosság radiológiai ellátását.



Az új klinikán a sürgősségi betegellátó önálló osztály mellé alakítottak ki egy sürgősségi radiológiai osztályt. Az osztályon egy 64 szeletes CT-készülék, két felvételi és egy átvilágító röntgenkészülék, valamint egy modern ultrahangkészülék kapott helyet.



Egy új CT-készülék üzembe helyezésével lehetőség nyílt arra is, hogy az SZTE által korábban vásárolt 256 szeletes berendezést egyéb speciális - kardiológiai, onkológiai és pulmonológiai - vizsgálatokra is tudják használni.

Az elektív (megelőző) radiológiai osztályon a dél-alföldi régió legkorszerűbben felszerelt MR-centrumát hozták létre.



A női diagnosztikai központ egy új és jóval nagyobb befogadóképességű épületbe költözött, ahol elérhető az a legmodernebb, háromdimenziós mammográfvizsgálat, amellyel a radiológus szakorvos csaknem százszázalékos pontossággal képes megkülönböztetni a daganatos szövetrészeket az egészségestől.



Az SZTE más klinikai egységeiben is új, korszerű berendezéseket állítottak üzembe, köztük egy 64 szeletes CT-készüléket. Az egyetem másik diagnosztikai képalkotó vizsgálatokat ellátó intézménye, a nukleáris medicina intézet egy új SPECT-CT-vel, illetve PET-CT készülékkel gazdagodott.



A közlemény szerint a képalkotó diagnosztikus vizsgálatra szóló előjegyzések rendszerét jelentősen egyszerűsítették. Az időpontfoglaláshoz nincs szükség a páciens személyes megjelenésére, ezáltal is csökkentik a fertőzés veszélyét.



A járványügyi helyzet miatt elmaradt vizsgálatok pótlása érdekében a betegeknek fel kell venniük a kapcsolatot a beutalót kiadó orvossal, hogy a jelenlegi egészségi állapotuknak leginkább megfelelő vizsgálatot kérjék számukra. Ha nem az egyetemi rendszerhez tartozó orvos adta ki az új beutalót, a páciens a radiológiai klinika központi betegirányításán, telefonon jegyeztetheti elő az új vizsgálati időpontot - tették hozzá.