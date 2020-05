Koronavírus-járvány

Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon

Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) elnöke hangsúlyozta: a koronavírus-járvány miatt elhalasztott olimpia fájdalmasan érintett mindenkit, de a szövetségben az a feladat, hogy a már megszerzett kvótákat megőrizve segítsék az olimpikonokat és a vitorlázókat abban, hogy formában tartsák, vagy újra formába hozzák magukat jövő nyárra, Tokióra.



Hozzátette: vannak még "halvány remények" további kvótaszerzésre is.



Az elnök arra biztatta a vitorlázókat: döntsenek rekordokat idén, amit elvesztettek tavasszal, hozzák vissza a szezonban, és minél többen vegyenek részt a versenyeken.



Szimbolikusnak nevezte a rendezvényt Bóka István, Balatonfüred polgármestere. A városvezető úgy fogalmazott: a vitorlabontó ünnepség azt üzeni, hogy "élünk, itt vagyunk, és várjuk a balatoni szezont".



A polgármester megerősítette, hogy július végén a Kékszalagot is megrendezhetik a Balatonon, majd hozzátette: optimizmussal és reménnyel tekintenek a szezon elé.



Nemzeti kincsnek nevezte a Balatont Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte: Balatonfüred és a Balaton-felvidéki települések is felkészültek a szezonra.



A hagyományos vitorlabontó ünnepséget 1935 óta rendezik meg a Balatonon, csak a háborús időkben maradt el. A nemzeti lobogót idén a tó legöregebb hajója, a Kishamis helyett a felújított Tramontana fedélzetéről vonták fel, majd a legénység jelképesen megkoszorúzta a Balatont.