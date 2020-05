Programajánló

Gyereknap - Zenélő csacsifogat, bábosok és pónilovaglás is várja a gyerekeket a debreceni Nagyerdőben

Izgalmas programokkal, egyebek mellett zenélő csacsifogattal, bábosokkal, gólyalábasokkal, pónilovaglással várják a látogatókat a pünkösdi hétvégén és gyereknapon a debreceni nagyerdei állatkertben és vidámparkban. 2020.05.29 23:30 MTI

A szervezők közleménye szerint vasárnap a Vojtina Bábszínház társulatával közösen szervezett program keretében óránként útjára indul majd a kultúrpark zenélő csacsifogata, amely gólyalábasok és bábosok menetével színesedik. A társulat emellett délelőtt és délután is bábelőadást tart Vitéz László - Az elásott kincs címmel a vidámpark Vitéz László-színpadán.



A gyermeknapi hosszú hétvégén vidámparki újdonságokból sem lesz hiány: várja a virtuális kalandok szerelmeseit az új 10D mozi és a szórakoztató testmozgási lehetőséget kínáló Icaros, de visszatér a kínálatba a gyermekek nagy kedvence, a pónilovaglás is. Mindemellett a nagyközönség kipróbálhatja majd a megújult Apollo-X-et, amely az űrutazás földöntúli élményével várja az érdeklődőket.



A járványhelyzetre való tekintettel az intézmény külön óvintézkedésekkel is készül erre a különleges alkalomra: a vendégforgalom jobb elosztása érdekében a hosszú hétvégére kinyitják az Oláh Gábor utcai állatkerti bejáratot is, továbbá javasolják az online jegyvásárlást, amely a sorban állás elkerülésének köszönhetően nemcsak biztonságosabb, de gyorsabb és kényelmesebb bejutást is biztosít - írták, megjegyezve, hogy a létesítményeket és játékgépeket rendszeresen fertőtlenítik.



A gyereknap alkalmából az intézmény ajándék kisvasúti körrel kedveskedik minden 14 év alatti látogatójának, akik természetesen láthatják az állatkert számos újszülött állatát, köztük a fehér parlagi szamárcsikót, a mosómedve ötösikreket, a pápaszemespingvin-bébiket és a welsh pónicsikót is - jelezte Nagy Gergely Sándor, az intézmény igazgatója.