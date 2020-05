Koronavírus

A Műegyetemen fejlesztett lélegeztetőgép prototípusának gyártását tekintette meg három miniszter

Megtekintette a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) fejlesztett lélegeztetőgép prototípusának gyártási üzemcsarnokát Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter csütörtökön Budapesten.



Palkovics László mérföldkőnek nevezte, hogy Magyarországon elindult a BME fejlesztette lélegeztetőgép gyártása, mert ezáltal - mint mondta - csökkent az ország kiszolgáltatottsága. A koronavírus-járvány elején ugyanis külföldről kellett vásárolni a lélegeztetőgépeket - emlékeztetett.



Kiváló teljesítmény - tette hozzá -, hogy két hónap alatt olyan eszköz készült el, amely alkalmazható a betegek kezelésében.



A miniszter beszélt arról is, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelenleg 24 koronavírussal kapcsolatos projektet finanszíroz hárommilliárd forint értékben. Hamarosan létrejön egy nemzeti laboratórium is, amelyben vírusokkal foglalkoznak majd a szakemberek - tette hozzá.



Kásler Miklós kiemelte, hogy a lélegeztetőgép világszínvonalú, mindent tud, amit az eddigi gépek, az elektronikája pedig további funkciók kiépítését is lehetővé teszi.



Magyarországon jelenleg elegendő a lélegeztetőgépek száma, de nem lehet tudni, hogyan alakul a járványhelyzet a jövőben - mondta.



Hozzátette, hogy sok országgal ellentétben a magyar kormány időben, megfelelő intézkedéseket hozott a járvány elleni védekezésért, ez látszik a fertőzöttek és a halottak SZÁMÁN is.



Az eseményhez kapcsolódó sajtóanyag szerint a lélegeztetőgép prototípusát a BME készítette el, a gyártás feltételeit pedig egy állami vállalat, a BM Heros Zrt. teremtette meg. A speciális higiéniai és biztonsági feltételeket igénylő üzemcsarnokot öt hét alatt, mintegy 100 millió forintból alakították ki. A 450 négyzetméteres üzemrészben a tervek szerint naponta 10 lélegeztetőgép készülhet el.



A szerelőtérbe csak szűrt levegő kerül, az eszközbe szennyeződés a levegő közvetítésével sem juthat be. A dolgozók csak védőfelszerelésben - munkavédelmi kapucnis overallban, cipővédő lábzsákban, szájmaszkban, védőszemüvegben és kesztyűben, zsilipajtón keresztül léphetnek be.



A gépeket helyben tesztelik, amelynek során egy órán keresztül műtüdővel járatják őket.



Az új fejlesztésű lélegeztetőgép a betegek kontrollált lélegeztetésén kívül alkalmas részleges légzéstámogatásra is, és megőrzi a beteg saját légzési aktivitását is. A készülék vezérlése bármilyen lélegeztetési program megvalósítására alkalmas.



A készülékhez nem kell specifikus légzőkört használni, a szokványos, takarékos légzőkörökkel működtethető. Újdonsága, hogy a gép garantálja a légzéstérfogatot a légúti nyomások minimalizálásával, az áramlási görbe optimalizálásával - írták.