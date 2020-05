Koronavírus

Szeptember végéig hétvégente a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart

A tervek szerint szeptember végéig minden hétvégén a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart - közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel.



Karácsony Gergely főpolgármester a "Restart Budapest" címmel rendezett beszélgetéssorozat legújabb részén bejelentette, hogy a főváros a tervek szerint szeptember végéig minden hétvégén átadja a rakpartot a gyalogos forgalomnak, és különböző programokkal várják majd az érdeklődőket, amint véget ér a járványhelyzet - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



A Főpolgármesteri Hivatal tudatta azt is, hogy a fővárosi tulajdonú Budapest Film vezetése a város minél több pontján szeretne júniustól kertmozikat létrehozni.



A város szabadtéri, zöld felületeinek használata és a közösségi filmnézés élménye júniustól egyidejűleg is lehetségessé válik. A Budapest Kertmozi program részeként sorra nyílnak meg a közösségi kertmozik, hogy a főváros lakói ne csak a közparkokat, hanem ezzel együtt a mozijaikat és a mozizás örömét is minél előbb visszakaphassák - írták a kommünikében.