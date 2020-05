Koronavírus

Operatív törzs: péntektől látogathatók a fővárosi éttermek belső terei és a szabadtéri rendezvények

Péntektől be szabad menni a fővárosi éttermek belső tereibe, fogadhatnak vendégeket a budapesti szálláshelyek, és a sportrendezvények, valamint a nemzeti parkok szabadtéri bemutató létesítményei is látogathatók - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes elmondta, megjelent a Magyar Közlönyben a fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről szóló kormányrendelet; ennek értelmében a vendéglátóhelyek belső részében a tartózkodás, a megrendelt étel fogyasztása megengedett, de a dolgozóknak a vendégek által látogatott területeken maszkot kell viselniük, és be kell tartani a védőtávolságot. Emellett fogadhatnak vendéget a fővárosi szálláshelyek, kinyithatnak a szabadtéri játszóterek is.



Egy másik kormányrendelet lehetővé teszi szabadtéri rendezvények - többi között sportrendezvények, kulturális rendezvények, színházi előadások, kiállítások, cirkuszi előadások - megtartását.



Ismertette: szabadtéri rendezvénynek kell tekinteni azokat is, ahol az időjárásra tekintettel a szervezők sátorral védekeznek, illetve azt is, ahol az építmény fallal határolt, de részben vagy egészében fedetlen. Utóbbira példaként említette a stadionokat, uszodákat, szabadtéri színpadokat és mozikat.



A kormányrendelet értelmében a nemzeti parkok szabadtéri létesítményei is látogathatók, de mindenki köteles betartani a védőtávolságot.



Nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvényen is tilos azonban továbbra is részt venni - mondta az alezredes.



A kulturális és sportrendezvényekre vonatkozó részletes védelmi szabályokat a kormányhatározat tartalmazza.



Ismertette: 1653-ra nőtt azok száma, akik vállalták, hogy elektronikusan ellenőrizze a rendőrség, betartják-e a velük szemben elrendelt hatósági házi karantén szabályait. A mobiltelefonra telepíthető alkalmazásnak jelenleg 953 aktív felhasználója van. Szerdán 573 hatósági házi karantént,rendeltek el, így az érvényben levő korlátozó intézkedések száma 11 525 - tette hozzá.



A járvánnyal összefüggésben elkövetett bűncselekmények száma 402-re emelkedett, ebből 107 esetben rémhírterjesztés, 29 esetben közveszéllyel fenyegetés, 128 esetben csalás, 21 esetben járványügyi szabályszegés miatt indítottak nyomozást. Eddig 80 embert hallgattak ki gyanúsítottként.



A határforgalomról szólva elmondta: a teherforgalomban belépőoldalon Tompánál 3, Röszkénél 4, Csengersimánál, Rajkánál és Csanádpalotánál 2-2 órás, míg Ártándnál 1 órás várakozásra kell számítani, a kilépőoldalon Csanádpalotánál 2 órásra, Röszkénél pedig 1 órásra.



A személyforgalomban belépőoldalon Nagylaknál és Csengersimánál 2-2 órás, míg kilépőoldalon Nagylaknál 1 órás a várakozás.

Arra a kérdésre, hogy a szabadtéri színházak, mozik, stadionok esetében a szervezőknek vizsgálniuk kell-e nézők esetleges fertőzöttségét, azt mondta: ilyen kötelezettségük nincs a szervezőknek, ugyanakkor a védelmi intézkedések feltételeinek megteremtése és a szabályainak betartatása az ő felelősségük. Ha valaki megszegi a szabályokat, a rendezvényről eltávolítható - tette hozzá. Az alezredes azt kérte az ilyen szabadtéri rendezvényekre látogatóktól, hogy csak egészségesen vegyenek részt ezeken az eseményeken.