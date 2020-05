Koronavírus-járvány

Szlávik János: Magyarországon nem magas a halálozások száma

Magyarországon nem magas a koronavírus-fertőzés miatti halálozások száma a lakosságszámhoz képest - mondta a Dél-pesti Centrumkórház (Szent László kórház) infektológus főorvosa a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Szlávik János hozzátette: a halálozások és a betegség előfordulása Magyarországon a környező országokéhoz hasonló mértékű.



Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, de miután a betegség hosszú lefolyású, még sokan vannak intenzív osztályon. Jelenleg is ápolnak olyan beteget, aki már négy hete van lélegeztetőgépen - mondta a szakember.



A főorvos beszélt arról is, hogy az országban több tízezer ember eshetett át a koronavírus-fertőzésen, és az ismert esetek 80 százalékánál is enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen zajlott le a betegség.



Kitért arra, hogy több mint ezer ember került kórházba, és több mint ötszázan belehaltak a vírus szövődményeibe, hiszen a betegség nem csak a tüdőt, hanem az agyat, a szívet és a vesét is támadja, és ez a beteg alapbetegségeivel együtt végzetes.



Szlávik János kitért arra, hogy a gyerekek esetében a fertőzés enyhe lefolyású, tíz év alatti gyereknél nem tapasztaltak súlyos tüneteket.



A hidroxiklorokin magyarországi alkalmazásával kapcsolatban Szlávik János közölte, a legújabb tudományos eredményeket figyelemmel kísérve úgy döntöttek, nem kezdenek beteget hidroxiklorokinnal gyógyítani itthon.



Hozzátette: mivel nincs törzskönyvezett gyógyszer a koronavírus ellen, azok a terápiák, amelyeket eddig alkalmaztak, korábbi - elsősorban kínai - tapasztalatokon alapultak. Azt mondta: a járvány elején az egyik maláriagyógyszer hatóanyaga valóban szerves része volt a koronavírus-fertőzés terápiájának, "nagyon sok betegnél alkalmaztuk, sikerrel".



A főorvos közölte, azokat a mellékhatásokat, amelyeket az idős, szívbeteg embereknél megfigyeltek, Magyarországon egy esetben észlelték, és ez elenyésző ahhoz képest, hány beteg kapta ezt a gyógyszert. Szlávik János úgy fogalmazott, "valószínű, hogy csak olyan betegeknél alkalmazták, ahol nem alakult ki mellékhatás".