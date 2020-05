Baleset

Válságos állapotban az a csurgói nő, akit sóoldat helyett fertőtlenítővel kezeltek műtétnél

Válságos állapotban kezelnek egy asszonyt Pécsett, mert a Szigetvári Kórházban a műtét előtt összecseréltek két üveget, ezért sóoldat helyett fertőtlenítőt kapott. A 42 éves asszonyon nőgyógyászati műtétet kellet végrehajtani. A beavatkozás során a feltárt szakaszt nem sóoldattal, hanem erős fertőtlenítőszerrel mosták át, mert előzőleg összecserélhettek két üveget.



Késmárky András sürgősségi szakorvos az ATV-nek azt mondta, a hiba súlyos következményekkel jár, és akár halállal is végződhet, a fertőtlenítőszer összetevői és annak bomlási anyagai ugyanis az emberi szervezetre nézve súlyos fenyegetést jelentenek.



Az asszony Csurgón él. A helyiek megdöbbentek a történteken. "Ennek egy rutinműtétnek kellett volna lennie" - vélekedett az érintett egyik volt munkatársa, aki életvidám, kedves és egészséges nőnek ismerte meg. "Nagyon aggódunk érte" - tette hozzá.



A rendőrség e-mailben reagált az ATV megkeresésére. A küldött közlemény szerint ismeretlen tettes ellen foglakozás körében elkövettet gondatlan veszélyeztetés miatt indítottak eljárást az ügyben.



A híradónak nyilatkozó ügyvéd, Meggyes Attila szerint, ha bebizonyosodik, hogy foglalkozás szabályainak a megsértésével következett be az eset, és a sértett egészségromláshoz vezetett, akkor 3 év szabadságvesztéssel büntethető az elkövető.



Az ATV úgy tudja: a műtős személyzet egyik tagja a történtek után összeomlott. Őt kórházban kezelik az eset óta.



Káplár Mátyás pszichológus szerint, mivel az egészségügyi dolgozók egy-egy hibáján akár emberéletek is múlhatnak, az ilyen esetek súlyos depressziós, traumatizált állapotot válthatnak ki az érintettekből, melyek miatt akár kórházi kezelésre is szorulhatnak, a későbbiekben pedig akár posztraumás stressz is kialakulhat náluk.



A félre kezelt asszonyt jelenleg Pécsett kezelik az intenzív osztályon, állapota válságos.



A kórházban hírzárlatot rendeltek el. Az intézmény annyit közölt: jelenleg is zajlik egy belső és hatósági vizsgálat is. Azt írják, hogy a kórház együttműködik a hatóságokkal.