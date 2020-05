Családpolitika

Informatikai eszközökkel segíti az egyszülős családban élő gyerekeket a Nők Magyarországért Klub

Használt laptopokkal, tabletekkel és más informatikai eszközökkel segíti az egyszülős családban élő gyerekeket a Nők Magyarországért Klub, amely arra kér mindenkit, ajánlja fel hasonló, nélkülözhető eszközeit az Egyszülős Központon keresztül azoknak, akiknek szükségük van rá. 2020.05.27 19:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Kovács Tamás

Novák Katalin, a klub alapítója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán a budapesti Egyszülős Központban tartott rendezvényen jelentette be, hogy a klub tagjai száznál több informatikai eszközt ajánlottak fel, illetve gyűjtöttek össze egyszülős családoknak.



Ezekkel a gépekkel a gyerekek részt tudnak venni a digitális oktatásban a következő tanévben is, ugyanakkor akár az egyedülálló szülők otthoni munkavégzését is segíthetik, vagy a nagyszülőkkel való kapcsolattartást - mondta az államtitkár, hozzátéve, az ajándékba adott informatikai eszközök a gyerekeknek kaput nyithatnak a világra, valós segítséget jelentenek nekik a hétköznapokban.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy azokban a családokban, ahol egy szülőnek kell helytállnia kettő helyett, "ugyanúgy 24 órából áll egy nap, mégis 48 órányi feladatot kell belepréselniük".



Megemlítette, hogy a Nők Magyarországért Klub által összegyűjtött laptopokat az Egyszülős Központ juttatja majd el a gyerekekhez, és mint mondta, bízik abban, hogy hosszú távú lesz az intézmény és a klub együttműködése.



Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője hangsúlyozta: az ajándék laptopokkal a nehezebb körülmények között élő gyerekek "kulcsot kapnak, hogy beléphessenek oda, ahol egyébként alapvetően joguk van lenni". Lehet, hogy ez ma csak egy laptop, de holnap már egy jobb jegyet, jövőre egy sokkal jobb eredményt, tíz év múlva pedig egy sokkal jobb jövőt jelent ezeknek a gyerekeknek - mondta.



Kitért arra, hogy 300 ezer egyszülős család van ma Magyarországon és csaknem minden második anyagi kihívásokkal küzd; nekik - jegyezte meg - az elmúlt hetekben, hónapokban még nagyobb kihívást jelentett a "maradj otthon"-helyzet.



Véleménye szerint egyik társadalmi csoportot sem "ütötte meg olyan erősen a veszélyhelyzet", mint az egyszülős családokat. Hozzátette: központjukhoz ez idő alatt több száz segítségkérő levél érkezett, ezek között 160-nál több olyan megkeresés, amelyre egy informatikai eszköz jelenthetett megoldást például a gyerekek tanulásához, vagy a szülő otthoni munkavégzéséhez.



Nagy Anna elmondta azt is, hogy megszokott szolgáltatásaikat az elmúlt hetekben online formában biztosították, továbbá csaknem 6 tonna tartós élelmiszert is eljuttattak családokhoz.