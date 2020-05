Média

NMHH: mintegy tízezerrel csökkent a reklámszpotok száma

Március elejéhez képest mintegy tízezerrel csökkent a reklámszpotok száma a hónap végére - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tanulmánya alapján a hatóság kommunikációs igazgatósága szerdán az MTI-vel.



A közleményben azt írták, hogy a 76 magyar nyelvű televíziós csatornát vizsgáló tanulmány szerint 2019 márciusában 35 és 38,5 ezer között mozgott naponta a reklámszpotok száma, idén a március eleji közel 40 ezerről a hónap végére majdnem 30 ezerre zuhant ez a szám.



A gyorsan forgó fogyasztási cikkek termékeit előállító, forgalmazó szektorok - élelmiszer, kereskedelem, gyógyhatású készítmények, szépségápolás, háztartási cikkek - erősen teljesítettek, míg mások - szabadidő, pénzintézetek, szolgáltatás - jelentősen visszaestek - tették hozzá.



Egy másik, öt televízió 2011-es és 2019-es adatait összehasonlító, a tematikus gyerekcsatornák reklámozási gyakorlatáról szóló vizsgálatból az derült ki, hogy egyre több reklámot tesznek közzé ezeken a csatornákon, egyre komolyabb marketingtényezőként tekintenek a fiatalokra.



A Minimaxon például több mint kétszeresére, 60-ról 143-ra nőtt a napi reklámpercek száma, és hosszuk is két és félszeresére, 93,6-ról 230,5 másodpercre emelkedett. A hirdetések között különösen jelentősek az egyetlen hirdetést tartalmazó reklámblokkok - ismertették.



Pozitívumnak tartják, hogy az önszabályozó rendelkezéseknek és az egészségtelen élelmiszerek különadójának köszönhetően már nincs nyoma a gyorséttermeket, cukrozott gabonapelyheket és csokoládékészítményeket népszerűsítő hirdetéseknek. Helyettük megjelentek az alapvető élelmiszerek, a fagyasztott termékek és a gyümölcslevek reklámjai - írták.



A közleményben kitértek arra is: a hírműsorok társadalmi sokszínűségét - az egyes társadalmi, gazdasági és etnikai csoportok reprezentációját - vizsgáló legfrissebb, 2019-re vonatkozó hatósági tanulmány szerint a nők továbbra is alulreprezentáltak a televíziós műsorokban: a férfiak 77, a nők 23 százalékban jelennek meg a képernyőn.



A hét országos televíziócsatorna híradójára és a Kossuth rádió három műsorszámára kiterjedő vizsgálat azt mutatja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a gazdasági élet szereplői közül a szolgáltatási szféra képviselői jelentek meg leggyakrabban (77,5 százalék). A kisebbségi szereplők reprezentációja 2,2 százalékos volt a vizsgált műsorokban, ami megfelel a korábbi időszakok átlagának. Közülük a határon túli magyarok és a romák álltak az élen 36,6 százalékkal - olvasható a közleményben.