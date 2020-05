Önkormányzat

Bemutatták a Debrecen-városkártyát

Elkészült a Debrecen-városkártya, amely az országban elsőként az e-személyi igazolvány alapjaira építve, okoskártyaként működik, de nem csupán kedvezményeket biztosít, hanem erősíti a helyi identitást is. 2020.05.27 15:26 MTI

MTI/Czeglédi Zsolt

Papp László polgármester elmondta: a kártya kiváltásának egyetlen feltétele, hogy a tulajdonosa állandó debreceni lakcímmel rendelkezzen. Elsőként három városi cégnél - a DKV helyi közlekedési vállalatnál, a nagyerdei állatkertben és vidámparkban, valamint a júniusban nyitó nagyerdei strandon - használható fel a kártya, de később bővül a felhasználói kör.



A Debrecen-városkártya az országban egyedülállóan személyazonosításra is alkalmas lehet, mert a Belügyminisztérium informatikai hátterére támaszkodik - jelezte a polgármester.



Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára azt mondta, az országban Debrecenben sikerült először megvalósítani olyan városkártyát, amely a legkorszerűbb technológiát ötvözi a hozzákapcsolt szolgáltatásokkal. Ezt a megoldást az ország többi városának is ajánlani fogják - tette hozzá.



Széles Diána, Debrecen turisztikáért felelős alpolgármestere rámutatott: egyszerű kedvezménykártyát már régen bevezethettek volna, ez azonban sokkal több annál, egyfajta identitáskártya is. A szolgáltatók körét a jövőben turisztikai, vendéglátó- és kereskedelmi cégekkel is bővíteni fogják - fűzte hozzá.