Számos akcióval, online programokkal készül a BKK a gyermeknapi hétvégére

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságot szem előtt tartva idén a gyermeknap alkalmából online programokkal, koncertekkel, előadással, rajzpályázattal, a járműveken pedig különleges hangbemondásokkal várja a fővárosban utazókat május utolsó hétvégéjén.

A gyermeknapra a BKK számos akcióval készül. A társaság Facebook-oldalán már meghirdette gyermeknapi rajzpályázatát, amelyre a kisebbek közlekedéssel kapcsolatos alkotásait várja - olvasható a BKK MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



Mint írják, május utolsó vasárnapján, gyermeknapon élő koncertekkel és színházi előadással várják a gyerekeket. Vasárnap 10 órától a Kicsi Gesztenye Klub, délután 16 órától a Rutkai Bori Banda élő koncertjét, valamint 11 órától az Első Magyar Karantén-Színház Alíz csodaországban című előadását a TRIP hajóról - a járványügyi szabályokra való tekintettel - kizárólag a BKK Facebook-oldalán, élő közvetítésben lehet majd követni.



Mint Borsi Dávid, a BKK kommunikációs vezetője a közleményben fogalmaz, a gyerekek számára az utazás maga a varázslat. Ezért a BKK minden évben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy május utolsó hétvégéjén ők is aktív résztvevői lehessenek a közösségi közlekedésnek. Az online programok mellett számos fővárosi járaton várja ünnepi hangbemondás az utazókat: a nagykörúti 4-6-os villamoson péntektől vasárnapig gyerekek mondják be a megállókat, továbbá szinte a teljes hálózaton ismert mesék főhőseinek szinkronhangja köszönti az utazókat vasárnap. "Emellett érdemes lesz figyelni a Rákóczi úti buszjáratok, a budai fonódó villamosok, illetve a 75-ös és a 80-as trolibusz elektronikus kijelzőjét is" - mondta Borsi Dávid.



Ahogy a BKV Zrt. már közölte, a gyermeknapi hétvégétől, május 30-tól újra üzemel a Zugligeti Libegő is, amely júniusban és júliusban hétvégén és ünnepnap várja a látogatókat. A program az ünnepi hétvégén biztosan nagy tömegeket mozgat majd meg, ezért a BKK arra kéri az utazókat, hogy fokozottan ügyeljenek a járványügyi ajánlásokra, a távolságtartással kapcsolatos szabályok betartására - áll a közleményben.