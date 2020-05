Koronavírus

Átmeneti házirendet javasol az óvodáknak a Nemzeti Pedagógus Kar

A hétfőn újranyílt óvodákban változott a gyermekek fogadása, a szülők nem mehetnek be az intézményekbe, a dadusok és óvodapedagógusok fogadják a gyereket. 2020.05.27 13:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Átmeneti házirendet javasol az újranyíló óvodáknak és bölcsődéknek a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) - hangzott el szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Szabóné Nagy Etelka, a kar elnökségi tagja elmondta, hogy az átmeneti házirendben azokat a változásokat fogalmazták meg, amelyeket a koronavírus okozta helyzet megkövetel. A javaslat alapján az óvodavezetők könnyebben tájékoztathatják a szülőket a változásokról - fűzte hozzá.



A hétfőn újranyílt óvodákban változott a gyermekek fogadása, a szülők nem mehetnek be az intézményekbe, a dadusok és óvodapedagógusok fogadják a gyereket. Otthonról hozott játékot nem lehet bevinni az óvoda területére, emellett változtattak az ágyak közötti távolságon is - ismertette.



Hangsúlyozta: a játékok, eszközök fertőtlenítése megtörtént és az óvodapedagógusok is felkészültek a gyerekek fogadására.



Szabóné Nagy Etelka kitért arra is, hogy mivel egyre több szülő áll ismér munkába, valószínűleg nem lehet tartani az alacsony létszámokat a csoportokban. Már olyan óvoda is van, ahová minden gyermek visszatért - jegyezte meg a NPK elnökségi tagja.