Évforduló

Trianon 100 - Centenáriumi emlékműsor és emlékkonferencia lesz az NKE-n

Kifejtették: az NKE 2020 februárjában hirdette meg a nemzeti összetartozást középpontba helyező, elsősorban fiataloknak szóló programsorozatát. A Trianon 100 keretében az NKE egyetemi oktatói és kutatói, valamint a téma elismert szakértőinek segítségével próbálja bemutatni a Trianonnal kapcsolatos komplex kérdéseket. Ezek közé tartozik például az elmúlt száz év mérlegének megvonása, a téma közigazgatási, rendészettudományi, hadtörténelmi és diplomáciatörténeti vonatkozásainak egyedi megjelenítése.



A kutatómunka eredményeként egy minden eddiginél részletesebb térképtár és tanulmánykötet is készül. Mindemellett az egyetem a fiatalok megszólítására esszé- és fotópályázatot is hirdetett.



Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján egy egész napos emlékkonferenciát tervezett az egyetem. A járványügyi helyzetből adódóan viszont a Ludovika TV-n láthatnak reggel 9 órától délután két óráig emlékműsort az érdeklődők. Az elismert szakértők közreműködésével megvalósuló programban többek között szó lesz a békeszerződés előzményeiről, annak a nemzetpolitikára, a honvédelemre, a fiatalokra és a kultúrára gyakorolt hatásairól, valamint az intézmény által meghirdetett programok eddigi eredményeiről is beszámolnak majd az egyetem vezetői, kutatói és oktatói. Így többek között bemutatják a Trianonról készült emlékkötetet is.



Ezen a napon egy tematikus webináriumi emlékkonferencia 28 előadása is elérhetővé válik a Ludovika Webináriumban, a Trianon 100 menüpont alatt. Az előadások, amelyek 2020 őszén tanulmánykötet formájában is elérhetők lesznek, szekciókra bontva tekinthetők meg a https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/hu/channels oldalon. Az emlékműsort az egyetem YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán lehet majd követni: https://www.facebook.com/uni.nke; https://www.youtube.com/user/NkeUni.



További információ található a https://trianon100.uni-nke.hu/ oldalon - áll az NKE közleményében.