Tragédia

Deák téri késelés - Lányokat védtek, ezért kellett meghalniuk a fiataloknak

A társaságukban tartózkodó lányok védelmére kelt a Deák téren meggyilkolt Gergely és László, ez a mozzanat volt a végzetes verekedés kiváltó oka. 2020.05.27 08:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Bors úgy tudja az áldozatok barátaitól, hogy Cs. Krisztián, J. Marcell és J. Dániel beszólogatott a két áldozat, K. Gergely és M. László társaságában tartózkodó lányoknak. Gergő és Laci a lányok védelmére kelt, megkérte a suhancokat, hogy hagyják őket békén, de ez csak olaj volt a tűzre. Szó szót követett, a tragikus végeredményt pedig már mindannyian ismerjük.



A lap utolérte az elhunyt Gergő több barátját is, akik egybehangzóan azt mesélték, hogy a fiú mindig is békés természetű volt, de az igazságtalanságot nehezen viselte. "Nekem ő volt a legjobb barátom. Szinte mindent tudtunk egymásról. Pont a halála napján született a családjában egy kisbaba, akinek ő lett volna a keresztapja. Már nagyon várta a kisfiút, állandóan róla beszélt” – mondta egy fiatal lány.



Közben ismét nyilatkozott a sajtónak a Deák téri késelő anyja, aki elmondta: többször is volt a fiának rendőrségi ügye, mert drogozott. "Több alkalommal is előállították már a rendőrök drogozásért a fiamat, mindig én mentem érte és hoztam haza. Megfogadta, hogy nem szív több füves cigit, de a jelek szerint nem tartotta a szavát, mert bedrogozva késelte meg a két szerencsétlen fiatalembert. A drog tette állattá a fiamat!" - ezt mesélte a nő a Blikknek.Arról is beszélt, hogy a fia még május elején egy vita során összepakolt és bement a gyámhatóságra, hogy intézetbe szeretne kerülni.



Az anyja szerint így akart önállósodni. "Még a karantén ideje alatt is Pesten mászkált, csak este ment vissza aludni. A tragédia éjjelén sem lehetett volna kint a városban. Arra kérem a Blikket, adja át a bocsánatkérésemet a két fiú hozzátartozóinak Krisztián nevében is. Mélyen sajnálom, hogy így alakult, bárcsak meg nem történtté lehetne tenni a tragédiát!" - mondta az asszony.

Mint arról a ma.hu is beszámolt, szombaton hajnali 3 óra 40 perckor kapott a rendőrség bejelentést arról, hogy az V. kerületben, a Deák tér melletti úttesten csoportos verekedés történt. A rendőrök öt percen belül a helyszínen voltak, ahol két fiatalt találtak szúrt sérülésekkel, mindketten a helyszínen életüket vesztették.



Az esettel kapcsolatban az ismert vlogger, Ábrahám Róbert youtube-csatornáján osztott meg egy videót, amelyben arról beszélt, hogy vajon miért hallgatják el az elkövetők származását. Szerinte a cigányság nagy munkát tett abba, hogy erőteljes társadalmi előítélet alakult ki velük kapcsolatban. Bár akadnak, akik a gyilkosokat próbálják felmenteni tettük súlya alól, úgy gondolja, egy ilyen tettre nincs magyarázat. Ábrahám Róbert szerint a roma szülőknek is nagy felelőssége van abban, hogy a gyerekeik ilyen társadalmi helyzetbe kerülnek és a cigányságnak magához kellene térnie, hogy lássák, "mindez hová vezet".