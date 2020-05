Koronavírus

Operatív törzs: a kormány kedd délután nyújtja be a különleges jogrend visszavonásáról szóló törvényjavaslatot

A kormány kedd délután terjeszti az Országgyűlés elé a különleges jogrend visszavonásáról szóló törvényjavaslatot - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes emlékeztetett: a veszélyhelyzetet március 11-én hirdette ki a kabinet. Mint mondta, a különleges jogrend jelentősen hozzájárult a járvány elleni sikeres védekezéshez, segítségével a kormány és az operatív törzs gyorsan meghozta a védekezéshez szükséges gazdasági, egészségügyi rendvédelmi döntéseket, és gyorsan tudott cselekedni.



Így Magyarország - más országokkal ellentétben - el tudta kerülni a járvány berobbanását, a tömeges megbetegedéseket és a több ezer halálesetet - tette hozzá.



A járvány nem ért véget, a parlament elé kerülő törvényjavaslat tartalmazni fogja azokat a szabályokat és rendelkezéseket, amelyeket a járványügyi készültség miatt hatályban kell tartani - hangsúlyozta az alezredes.



Elmondta azt is, hogy kedden az operatív törzs utasítására újabb egyéni védőfelszereléseket, védőeszközöket szállítanak 30 vidéki kórházba, ezeket a kórházparancsnokok fogadják és készletezik.



Kiss Róbert ismertette: 1525-re nőtt a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra regisztrálók száma, így most 929 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Hétfőn 736 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 11 611 van érvényben. Hétfőn 44 esetben intézkedtek a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.



A rendőrség hétfőn is ellenőrizte a védelmi intézkedések - a távolságtartás, a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben a maszkviselés, illetve a vásárlási idősávok - betartását. Hétfőn ezek megszegése miatt 13 esetben intézkedtek: kilenc esetben figyelmeztettek, három helyszíni bírságot szabtak ki és egy feljelentést tettek - tette hozzá. Május 4-e óta 994 emberrel szemben intézkedtek a védelmi intézkedések szabályainak megsértése miatt.



Szólt arról is, hogy 396-ra emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma. Ezek közül 107-et rémhírterjesztés, 29-et közveszéllyel fenyegetés, 124-et csalás és 21-et járványügyi szabályszegés miatt indítottak, és 79 gyanúsítottat hallgattak ki.



A határforgalomról elmondta: a belépő teherforgalomban Röszkénél, Ártándnál és Csengersimánál két óra, Tompánál egy óra a várakozás, kilépő teherforgalomban Csanádpalotánál egy órát kell várni. A személyforgalomban Nagylaknál a be- és kilépni szándékozóknak is egyórás várakozásra kell számítaniuk.

Kiss Róbert egy kérdésre válaszolva elmondta: május 22-étől a szlovák állampolgárok, valamint a Szlovákiában állandó, vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási címmel rendelkezők a hatósági házi karantén elrendelése nélkül léphetnek be Magyarországra, ha tartózkodásuk nem haladja meg a 24 órát. Hozzátette: a Magyarországra belépőknek egy formanyomtatványt kell kitölteniük, amelyet a szlovák rendvédelmi szervek lepecsételnek, így nyomon követhető a beutazás időpontja. Elmondta azt is, hogy a magyar-szlovák határon a rajkai, vámosszabadi, komáromi, esztergomi, parassapusztai, balassagyarmati, salgótarjáni, bánrévei, tornyosnémeti, tornanádaskai és a sátoraljaújhelyi átkelőt lehet használni a személyforgalomban.