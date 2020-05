Bűncselekmény

Annyi virágot lopnak el, hogy bekameráznak egy tótkomlósi temetőt

Kamerákat helyeznek el a tótkomlósi Ó-temetőben. A koszorú- és viráglopásokat, valamint rongálásokat kívánják ezzel megakadályozni - írja a Beol.hu.



"A kamerák 24 órás őrszolgálatot látnak el, már a bejáratnál is elhelyeztünk ilyet, a temető közepére pedig egy nagy látószögű kerül, ami napi jelentéseket készít" – mondta Szpisák Attila lelkész, aki azt reméli, hogy a technika jelenléte, segítsége miatt ezek az esetek teljesen megszűnnek.



A lelkész arról is beszélt, hogy helyreállítják Tótkomlós híres embereinek a sírjait, továbbá keresik a II. világháborús katonasírokat is, hogy emlékparcellába helyezzék az elhunytakat. Nyáron a ravatalozó előtti teret is szeretnék megújítani, ha sikerül forráshoz jutniuk.



A címlapfotó illusztráció: MTI/Máthé Zoltán.