Bizonyítani akarhatott a társainak a Deák téri késelő

Mint ahogyan arról a ma.hu beszámolt, szombaton hajnali 3 óra 40 perckor kapott a rendőrség bejelentést arról, hogy az V. kerületben, a Deák tér melletti úttesten csoportos verekedés történt. A rendőrök öt percen belül a helyszínen voltak, ahol két fiatalt találtak szúrt sérülésekkel, mindketten a helyszínen életüket vesztették.



Az elkövetők elmenekültek, de a rendőrök a személyleírás és ruházat alapján a bejelentéstől számított 10 percen belül elfogták a késeléssel gyanúsított fiatalt, aki épp csütörtökön töltötte be a 18. életévét, valamint két társát. A gyilkos, aki azóta beismerő vallomást tett, útközben eldobta a bűncselekményhez használt kést, ám azt a rendőrök a Paulay Ede utcában, egy autó alatt megtalálták.



"Valójában az utca nevelte fel, de verekedni egyáltalán nem tudott, sőt, kifejezetten béna volt. Azért volt nála a bicska, mert attól erősnek érezte magát. Úgy tudom, a bandában volt a példaképe, azért szúrta le a két srácot, mert bizonyítani akart neki" - mondta a Blikknek a Deák téri késelés gyanúsítottjának, Cs. Krisztiánnak az egyik családtagja. Azt is tőle tudja a lap, hogy Cs. édesanyja mélyszegénységbe szülte őt és négy testvérét, többször leadta rokonoknak, akik román kutyának csúfolták a fiút. A rokon szerint egyszer egy pedofil is kivetette a hálóját a fiúra.



A Blikknek egy fiatalember azt mondta, hogy aznap éjjel őt is kipécézte magának a banda a Deák téren. "Ahogy békésen sétáltam, odajött egy banda, lökdösni kezdtek, majd követelték a telefonomat. Megijedtem, de nem adtam nekik, inkább megszaporáztam a lépteimet, ami nem olyan egyszerű egy rossz bringával. Erre utánam jöttek, válogatott ocsmányságokat mondtak, majd megfenyegettek, hogy nagy bajom esik, ha nem fogadok szót. Felkaptam a bringám, majd rohantam, ahogy tudtam. Egy ideig követtek, de aztán átrohantam a hatsávos úton, ők pedig a túloldalon ragadtak. Senki nem jött segíteni! Másnap a neten láttam, hogy éjszaka késelt egy banda, és rájöttem, hogy engem is ők zaklattak, csak nekem mázlim volt" - emlékezett vissza az esetre.



A Bors arról ír, hogy Cs. Krisztián barátai "kemény fiúnak" számítottak, akik sosem kerülték a konfliktust, ha kell, az öklüket használták. Az egyik gyanúsított, J. Marcell bokszedzésekre is járt. Testvére, Dani a lap szerint jámborabb, míg Marcell az utóbbi időkben többször verekedésbe keveredett. "Arra gyanakszunk, hogy tolt valamit, mert nagyon megváltozott a viselkedése. Hiába próbált rá hatni a tesója" – nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő barátjuk a Borsnak.

A Borsnak Cs. Krisztián anyja is nyilatkozott. "Az biztos, hogy nem mi neveltük a férjemmel gyilkosnak. Van még rajta kívül négy gyermekünk, róluk is gondoskodnunk kell, miközben Kriszt sem hagyhatjuk magára. Hiába próbáltam az előzetes letartóztatásban meglátogatni, még nem engednek be hozzá. Az én testem, az én vérem, ezért érzem a lelkét. Biztos vagyok benne, hogy megbánta, amit tett. Osztozom a gyászolók fájdalmában, ezért a családom és Krisztián nevében szeretnék kimenni a fiúk temetésére" - mondta a lapnak. Az asszony szeretne virágot vinni a két áldozat sírjára, de csak inkognitóban, mert attól tart, ha megtudnák, ki ő, meglincselnék.



Az esettel kapcsolatban az ismert vlogger, Ábrahám Róbert youtube-csatornáján osztott meg egy videót, amelyben arról beszélt, hogy vajon miért hallgatják el az elkövetők származását. Szerinte a cigányság nagy munkát tett abba, hogy erőteljes társadalmi előítélet alakult ki velük kapcsolatban. Bár akadnak, akik a gyilkosokat próbálják felmenteni tettük súlya alól, úgy gondolja, egy ilyen tettre nincs magyarázat. Ábrahám Róbert szerint a roma szülőknek is nagy felelőssége van abban, hogy a gyerekeik ilyen társadalmi helyzetbe kerülnek és a cigányságnak magához kellene térnie, hogy lássák, "mindez hová vezet".