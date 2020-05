Bűnügy

Anyja szerint kábítószert is fogyaszthatott a Deák téri kettős gyilkosság feltételezett elkövetője

2020.05.25

Várható volt, hogy Cs. Krisztián előbb-utóbb börtönbe kerül majd – ezt a barátai mondták arról a 18 éves fiúról, aki a vád szerint május 22-én hajnalban leszúrta a 16 éves M. Lászlót és a 21 éves K. Gergelyt.



A Blikk azt írja, a barátok szerint Cs. Krisztián gyerekként rossz körülmények között élt, ám akkor még csendes fiú volt. "Aztán intézetbe került, de ott még kegyetlenebbé vált. Amikor találkoztunk vele, nem ismertünk rá. Másfél évig szökésben volt, mire elkapták és visszavitték. Mostanában rettegett tőlük a környék, társaival belekötöttek az élő fába is. Garázdaság és kábítószerezés miatt volt is dolga a rendőrséggel" – írja a lap.



A Borsnak ezzel szemben Cs. Krisztián édesanyja úgy nyilatkozott: ő nevelte a fiút, intézetben mindössze egy alkalommal volt pár napig egy családi probléma miatt. „Egy normális fiú, aki szereti a családját és rajong a négy testvéréért. Szörnyű tragédia történt, mégpedig a drogozás és az alkohol miatt. Biztos vagyok benne, hogy Krisztián módosult tudatállapotban tette, amit tett" – fogalmazott az édesanyja, aki azt is elmondta: fia nem tartott magánál kést, ezért úgy hiszi, azt a kezébe adhatták. " Krisztián nem agresszív, ezt elfogultság nélkül mondhatom. Azt is tudom, ha az én gyerekemet ölték volna meg, és a másik oldalon állnék, én is a felelősök megbüntetését követelném" – mondta az anya.



Mint arról a ma.hu is beszámolt, két nagyrészt büntetett előéletű, 16 és 23 év közötti fiúkból álló tízfős társaság csapott össze egymással péntek hajnalban a belvárosban. A velük lévő három lány megpróbálta szétválasztani a verekedőket, de nem jártak sikerrel. A rendőrök pár percen belül a helyszínre értek, de addigra már többen is elfutottak. Egy 16 éves és egy 21 éves fiatal olyan súlyos szúrt sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Cs. Krisztiánt több emberen elkövetett emberöléssel, míg két barátját J. Marcellt és J. Dánielt felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsították meg. A három fiatal letartóztatásban várja a további büntetőeljárást.



Az esettel kapcsolatban az ismert roma vlogger, Ábrahám Róbert youtube-csatornáján osztott meg egy videót, amelyben arról beszélt, hogy vajon miért hallgatják el az elkövetők származását. Szerinte a cigányság nagy munkát tett abba, hogy erőteljes társadalmi előítélet alakult ki velük kapcsolatban. Bár akadnak, akik a gyilkosokat próbálják felmenteni tettük súlya alól, úgy gondolja, egy ilyen tettre nincs magyarázat. Ábrahám Róbert szerint a roma szülőknek is nagy felelőssége van abban, hogy a gyerekeik ilyen társadalmi helyzetbe kerülnek és a cigányságnak magához kellene térnie, hogy lássák, "mindez hová vezet".