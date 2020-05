Környezetszennyezés

Ivóvízbázis mellé ástak el veszélyes hulladékot Medgyesegyháza-Bánkúton

A medgyesegyházi székhelyű Összefogás a Jövőnkért Egyesület rendőrségi feljelentése, majd a környezetvédelmi hatóság és katasztrófavédelem felé történő közérdekű bejelentését követően indította meg a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárás jogkörében az ügyben történő vizsgálatot.



A történet egyébként több szálon is fut, mivel az első lakossági bejelentés a helyi Polgármesteri Hivatalhoz érkezett, akik 2020. március 5-én tartottak helyszíni vizsgálatot és készítettek jegyzőkönyvet a körülményekről. A hivatal munkatársa ekkor már csak egy betemetett 60-80 m2 nagyságú gödörrel és egy nagyméretű homlokrakodó géppel találkozott.



A helyi lakosok elmondása szerint már több éve folytatták a helyi ivóvízbázis mellett lévő telephelyen az illegális tevékenységet, de mostanáig nem történt semmi érdemi lépés az ügyben. Ez miatti végső elkeseredésükben fordultak László Attila Tiborhoz a tavalyi évben megalakult Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnökéhez, amely civil szervezet célkitűzései között a környezetvédelmi tevékenység is szerepel.

A terület megjelölve ahol elásták a szemetet

Az üggyel kapcsolatban a keleten.hu megkérdezte László Attila Tibort, az ÖJE elnökét, aki elmondta: hallotta, hogy a helyi ivóvízbázis melletti telephelyen nagymennyiségben takarófóliát, vegyszeres hordókat és egyéb hulladékot ástak el. Ezt követően kisebb nyomozásba kezdett, amely során több helyi lakos is megerősítette a tényt és az aggodalmát fejezte ki az eset miatt.



"Amint meggyőződtem a körülmény tényszerűségéről március 13-án, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon tettem meg a feljelentést a botrányos esett miatt. Majd ezt követően közérdekű bejelentést fogalmaztam meg és küldtem el a környezetvédelmi hatóság, illetve a katasztrófavédelem felé is. Elsőnek a katasztrófavédelem lépett az ügyben, mivel az ivóvíz bázis közelsége miatt a hatáskörébe tartozó ügyről volt szó. Elrendeltek egy vizsgálatot, amely megállapította, hogy a bejelentésben foglaltak megalapozottak és a hatóság intézkedett a szabálytalanságok megszüntetésére.



A helyi lakosok tájékoztatása szerint április végén napokon keresztül kamionnal szállították el a kiásott illegális hulladékot Bánkútról. Medgyesegyháza lakossága egyébként hosszú évek óta szenved a hasonló jellegű problémáktól, mivel általános jelenség a takarófóliák és egyéb mezőgazdaságból származó veszélyes hulladékok, olykor ipari méretű illegális megsemmisítése, vagy elrejtése. Erre a problémára sürgősen megoldást kell találnia a kisváros vezetőinek, zárta az esettel kapcsolatos álláspontját az ÖJE elnöke" – zárta szavait László Attila Tibor.

Az eset további érdekessége, hogy a helyi polgármesteri hivatal viszont csak március 16-án, néhány nappal László Attila rendőrségi feljelentését követően értesítette a Békés Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi osztályát. A megyei környezetvédelmi hatóság ezt követően állapította meg, hogy az eset önkormányzati hatáskörbe tartozik, ezért az ügyet visszatette helyi önkormányzathoz, illetve vízvédelmi szempontú kivizsgálás céljából áttette a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz is. De ennek a késlekedésnek már nem volt jelentősége, hiszen ekkor már több szálon is elindult az ügy felderítése.



Az eset miatt a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság is nyomozati eljárást folytat le. Az Összefogás a Jövőnkért Egyesület tagjai már nem első alkalommal léptek fel a környezetszennyezéssel szemben. Az elmúlt évben a Bánkút mellett található Fehér erdőben tártak fel a TeSzedd szemétszedési akció keretében egy veszélyes hulladékokat is tartalmazó szemétlerakó helyet. Az akkori nyomásgyakorlásnak köszönhetően szintén megszüntetésre került az illegális hulladéklerakó hely.



A lap az ügyben megkérdezte a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, a választ még várják.