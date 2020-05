Koronavírus

Főpolgármesteri hivatal: a Lánchíd felújítása továbbra is prioritás

A Lánchíd felújítása továbbra is prioritás, de a járvány és a kormányzati elvonások új helyzetet teremtettek - reagált a Főpolgármesteri Hivatal Fürjes Balázs államtitkár felvetésére pénteken.



A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára előzőleg soron kívüli tájékoztatást kért Karácsony Gergely főpolgármestertől a Széchenyi lánchíd felújításáról, tekintettel arra is, hogy a főpolgármester néhány hónapja még halaszthatatlannak minősítette a hídfelújítást, csütörtökön viszont azt írta Facebook-oldalán, hogy a beruházást bizonytalan időre elhalasztják.



A Főpolgármesteri Hivatal a Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes által jegyzett közleményben úgy reagált: a kormányzati elvonások, a járvány elleni védekezés költségei, az elmaradt kormányzati támogatások és a kieső bevételek miatt át kell tekinteni több beruházást. Ilyen a Lánchíd felújítása, ami továbbra is prioritás, ám újra kell tervezni a beruházás költségeit, szakmai tartalmát és a híd majdani funkcióját.



Fürjes Balázs csak néhány Twitter-bejegyzéssel járult hozzá Budapest járvány elleni védekezéséhez, viszont asszisztált az önkormányzatokat, köztük a fővárost érintő elvonásokhoz, az egyeztetések elmaradásához, továbbá a fővárosi idősotthonokba visszaküldött betegek szűrésének elmaradásához - olvasható a közleményben.