Koronavírus

Lassan, de nő a forgalom a vidéki éttermekben, üzletekben, nyitnak a szállodák

A forgalom nő ugyan, de egyelőre csak töredéke a megszokottnak.



Kaposváron az éttermek többsége újra megnyitott a hét elején, és bár nagy forgalom még nincs, ebédidőben a teraszok megtelnek vendégekkel. Az érkezőknek rendszerint már a bejáratnál biztosítanak kézfertőtlenítési lehetőséget, a pincérek maszkban és kesztyűben szolgálnak fel.



A somogyi megyeszékhely játszóterei, szabadtéri sportpályái e hét hétfőtől látogathatók, és azokat minden korosztályból egyre többen használják.



Győrben - ahogy lehetett - kinyitottak a belvárosi éttermek teraszai. Az egyik népszerű belvárosi étterem tulajdonosa úgy látja, leginkább az ebédidőben menüre betérő vendégeket látják újra, az ilyenkor szokásos forgalmuknak ők mintegy 60 százalékát bonyolítják.



Kinyitottak a történelmi városrész üzletei is. Obertolné Horváth Tímea, a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány elnöke az MTI-nek elmondta, mindenki kinyitott a belvárosban, de az elmúlt két hétben forgalom alig érte el a járvány előtti 10 százalékát.



Szombathelyen is egyre inkább visszatér az élet a normális kerékvágásba, a vasi megyeszékhely főtere a szokásos képét mutatja, jönnek-mennek, vagy csak ráérősen sétálgatnak az emberek, de kevesebb a csoportosulás, a legtöbben figyelnek a biztonságos távolság megtartására.



A játszóterek és közparkok is benépesültek, a délutáni, kora esti órákban ismét többen használják a közterületre kihelyezett fitneszeszközöket.



Az MTI által megkérdezett vendéglősök örülnek annak, hogy visszatérőben vannak a vendégeik, de forgalmuk még nem éri el a korábbit.



Nyíregyházán június 2-án nyit meg újból a jósavárosi piac, a régiségpiac pedig június 7-től fogadja újra az árusokat és a vásárlókat - közölte az önkormányzat. Ezzel az intézkedéssel immár a Nyírvv Nonprofit Kft. által üzemeltetett valamennyi piac területén engedélyezett a helypénzes árusítás, és lehetőség lesz a többkapus beléptetésre.



Debrecenben napról napra sokan keresik fel a nagyerdei pihenőövezetet, a belvárosi kávézók és éttermek teraszait, és immár belső tereit is. A megyeszékhely szállodái ugyanakkor eltérő időpontokban nyitnak. A patinás Aranybika szálló május 27-től fogad újra vendégeket, a pünkösdi hétvégére már sokan foglaltak - jelezte Szarvas Éva szállodaigazgató. A nagyerdei Aquaticum hotel ugyanakkor csak június 15-től látogatható, de a 220-240 vendég elhelyezésére alkalmas szállodát csak legfeljebb 50 százalékban töltik fel egyidejűleg.



Hajdúszoboszlón jellemzően a pünkösdi hétvégétől nyitják meg a szállodákat. A Hotel Silver május 29-től fogad vendégeket, de a tavalyihoz képest mindössze 15-20 százalékos a foglalás ezekre a napokra. A Hotel Hungarospa is május 29-én nyit, de a wellnessrészlege zárva marad, a vendégek a városi strand medencéiben fürödhetnek.

Békéscsaba egyetlen plázájának, a Csaba Centernek a látogatottsága május 4-e óta folyamatosan nő, de mint Hrabovszki György igazgató elmondta, megközelítőleg sem érte el a járvány előttit. Hangsúlyozta, látogatóik fegyelmezetten betartják az óvintézkedéseket, csak ritkán tapasztalható, hogy valaki ne akarna maszkot viselni, vagy panaszkodna az időkorlát miatt.



Gyulán a szállodák többsége a pünkösdi hétvégén tervezi az újranyitást - tájékoztatta az MTI-t Komoróczki Alíz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. Az apartmanok közül 61 már fogad vendégeket, további kilenc pedig kinyit a pünkösdi hétvégéig. Van már a pünkösdi hétvégére is foglalás, és egyre nő a budapesti érdeklődések, foglalások száma is.



Egyetlen szálloda, a Komló Hotel nyitott ki Gyulán május 8-án, oda már másnap érkeztek vendégek. Azóta lassan, de folyamatosan emelkedik a vendégszám, nyárra is vannak foglalások. Ez azonban meg sem közelíti az ilyenkor szokásos forgalmat, nagyjából 85 százalékkal marad el attól - közölte Szász Bence szállodavezető.



A gyulai vár a múlt hétvégén megnyitotta szabadtéri részeit, a vendégek többsége Kelet-Magyarországról érkezett.



A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága működtetésébe tartozó Szarvasi Állatparkot múlt hétvégén nyitották meg, Tirják László igazgató beszámolója szerint az első hétvégén csaknem ötszáz látogatójuk volt. Sok kisgyerekes család kereste fel a szintén most megnyitott békéscsabai Gabonamúzeumot is.



Szolnok utcáin, a játszótereken, az éttermekben és az üzletekben fokozatosan egyre több ember fordul meg, érezhetően vártak már a szabályok enyhítésére a helybéliek. Jellemzően óvatosak, betartják a védőtávolságot és maszkot viselnek.



Pécsen a legtöbb belvárosi étterem és kávézó megnyitotta már belső tereit, a forgalom érzékelhetően nő. Minden vasárnap megtartják a vásárt is: jelentősen nőtt a forgalmuk az árusok mellett állandóan ott lévő autókereskedőknek is.



A baranyai megyeszékhelyen a szállodák nagy része a pünkösdi hétvégén vagy június 2-től nyit ki bizonyos korlátozások mellett - így lesz olyan hotel, ahol a maximális vendégszám felét fogadják csak. Újra fogadnak ügyfeleket a pécsi önkormányzat hivatalai és területi szociális központjai is.



A héten és a jövő héten kinyitnak a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő erdei iskolák, szálláshelyek és arborétumok. Túrák, kirándulások a járványügyi előírások betartásával tarthatók - közölte az erdőgazdaság szóvivője.



Mészáros Péter tájékoztatása szerint már látogatható a Budakeszi Vadaspark, a visegrádi Fellegvár és a Bertényi Miklós Füvészkert, valamint a pilisszentkereszti Som-hegyi Turistaház. Pénteken nyit Budakeszi Arborétum.