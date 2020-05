Koronavírus

Benkő: szűk keretek között emlékeznek idén a honvédelem napjára

A járványügyi előírásokhoz igazodva idén szűk keretekben emlékeznek meg a honvédelem napjáról csütörtökön - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatornán szerda este.



Benkő Tibor emlékeztetett: a honvédelem napján, melyet 1992 óta ünnepelnek, Buda várának 1849. május 21-i visszafoglalására emlékeznek.



A miniszter kitért arra is: a Magyar Honvédség képes szerepet vállalni abban, hogy az állásukat elvesztő magyar állampolgárok ismét munkahelyhez jussanak.



Ezért vezetik be a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatot. - mondta Benkő Tibor, hozzátéve, ez egy hat hónapos katonai szolgálat, amelynek során a résztvevők katonai kiképzést kapnak, napi 8 órás foglalkozáson vesznek részt, de este hazajárnak.



A miniszter kiemelte, azért is speciális a szolgálat, mert bármikor közös megegyezéssel felbontható. Megemlítette, hogy a hat hónap alatt, vagy annak leteltével bárki - aki teljesíti a szükséges feltételeket - átkérheti magát szerződéses vagy önkéntes katonai szolgálatra.



A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezők havi bruttó 161 ezer forintot kapnak. Annak, aki önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelentkezik át, 204 ezer forintra, aki szerződéses katonai szolgálatra, annak 255 ezer forintra emelkedik a havi juttatása.