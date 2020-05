Koronavírus

Több mint 118 ezren lépték át az elmúlt öt napban a magyar-román határt

Az adatok azt is jelzik, hogy a romániai rendkívüli állapot feloldása (május 15.) óta mindkét irányban megnövekedett a személyforgalom. 2020.05.20 16:19 MTI

A román határrendészet adatai szerint az elmúlt öt napban több mint 118 ezren lépték át a magyar-román határt több mint 66 ezer járművel. A megugrott utasforgalom és a járványügyi intézkedések együttes hatása miatt alakult ki torlódás a Nagylak-Nagylak 1, és a Csanádpalota-Nagylak 2 határátkelőhelyeken.



Az MTI a román határrendészet honlapján az elmúlt öt nap során közzétett napi jelentések adatait összegezve jutott egy átfogó adatsorhoz. Mint kiderült, a határforgalom nagyobb részét a május 15-19. közötti időszakban is a teherforgalom tette ki. A román hatóság nem minden nap közölt a teherforgalomra is kitérő részadatokat, de az adatsorból kiderül, hogy a határon hétfőn átlépő 14 200, illetve kedden átlépő 13 800 gépkocsi közül 8800 illetve 9100 árut szállított.



Az adatok azt is jelzik, hogy a romániai rendkívüli állapot feloldása (május 15.) óta mindkét irányban megnövekedett a személyforgalom. Az elmúlt öt napban 68 ezer 200 személy Románia felé, 50 ezer pedig Magyarország felé lépte át a határt. A két nagylaki határátkelőhelyen minden bizonnyal amiatt alakultak ki többórás sorok, hogy a magyar hatóságok által kijelölt humanitárius folyosó Nagylaknál éri el a magyar-román határt, és a román hatóságok által bevezetett járványügyi ellenőrzések a korábbi fél percről öt-tíz percre hosszabbították meg az egy személy átléptetésére fordított időt.



A hét végén a nagylaki mellett további határátkelőhelyeket nyitottak meg a személyforgalom számára a román-magyar határon, de - amint a budapesti operatív törzs kedden közölte - a humanitárius korridorok nem változtak. A magyar rendőrség irányítja - ha torlódást tapasztal - a Gyula-Gyulavarsánd, Ártánd-Bors, Csengersima-Pete határátkelőhelyek valamelyike felé a Romániába tartó személyforgalmat.



A nyugat-európai országokból hazatérő román vendégmunkásokra utal, hogy az elmúlt napokban nagy mértékben megnövekedett azoknak a száma, akiket - miután Magyarország felől léptek az országba - a román egészségügyi hatóságok járványügyi elkülönítésbe helyeztek. Míg - a román határrendészet egyik közleménye szerint - a magyar-román határszakaszról áprilisban naponta átlagosan 1500 személyt küldtek járványügyi elkülönítésbe, az elmúlt négy nap átlaga megközelítette a 7300-at.



A román határrendészet adatai szerint a jelenlegi határforgalmi értékek meg sem közelítik a járvány előtti forgalmas időszakok értékeit. Amint a hatóság korábban közölte: a tavalyi karácsony környékén, a december 21-28. közötti nyolc nap alatt 620 ezer személy (naponta átlagosan 77 500) lépte át a magyar-román határt, és az átlagos várakozási idő ennek ellenére sem haladta meg a 30 percet. Akkor azonban az utazóknak nem kellett megszabott útvonalon haladniuk, 11 határátkelőhelyet vehettek igénybe, és az átléptetésük során nem estek át járványügyi ellenőrzésen.

A román média az elmúlt napokban tág teret szentelt a magyar-román határon Nagylaknál kialakult torlódásnak. Amint a hírtelevíziók helyszíni tudósításaiból kiderült, olyan is előfordult, hogy egyes Romániába tartó személyek 12 óra várakozás után jutottak át a határon. A sorban álló autósok sokszor dudálással fejezték ki elégedetlenségüket a hosszú várakozási idő miatt. Az elmúlt napokban a gyalogos határforgalom is megnőtt Nagylaknál. A határátlépésre várakozó gyalogosok a legtöbb esetben nem tartották be a járványellenes intézkedések során megszabott másfél méteres távolságot egymástól, és sok esetben maszkot sem viseltek.