Koronavírus

Országos tisztifőorvos: se a szülő, se a gyerek ne menjen a játszótérre, ha nem teljesen egészséges

Az adatok, így az elhunytak számának és arányának komplex elemzése, értékelése a járványt követően történhet meg - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília azt mondta, az elmúlt napon hárman, a járvány kezdete óta 470-en hunytak el, jellemzően idős, krónikus betegek, elenyésző kisebbségük az, aki nem szenvedett alapbetegségben.



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy 33 idősotthonban 110-en haltak meg olyanok, akik igazoltan koronavírus-fertőzöttek voltak. Az intézményekben összesen 846 gondozott és 139 dolgozó fertőződött meg. Ugyanakkor 298 beteg már meggyógyult.



Az országos adatokat ismertetve közölte: az elmúlt nap 42-vel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, a járvány kezdete óta 3598 pozitív esetet tartanak nyilván. Az 1674 aktív fertőzött egyharmada, 539 beteg igényel kórházi kezelést, közülük 29-en vannak lélegeztetőgépen.



Kitért arra: a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma országosan 36,8, ami a környező országokhoz, Európához mérve és nemzetközi összehasonlításban is jónak mondható. Vannak területi különbségek, továbbra is Budapesten a legmagasabb, 97,6 a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma. A második helyen Fejér megye áll 86,4-gyel, ezt követi Zala megye 86, Komárom-Esztergom megye 68,8, Pest megye 38,8 százezer lakosra jutó fertőzöttel - közölte a tisztifőorvos.



Hozzátette: folyamatos az adattisztítás, így egy-két szám változhat. Ha a vizsgálatkérőn szereplő lakhelyadatról később kiderül, hogy már nem felel meg a valóságnak, az adott beteg átkerül egy másik megye statisztikájába.



Müller Cecília szólt arról is, az újra kinyitott játszótereken, kalandparkokban fontos a higiénés szabályok betartása, elsősorban a rendszeres kézmosás, illetve a gyerekek kezének áttörlése fertőtlenítő kendővel, a játékok fertőtlenítése, illetve a hulladékgyűjtők rendszeres ürítése.



Hozzátette: semmilyen fertőtlenítő folyadék szétlocsolása nem szükséges, ráadásul szennyezi a környezetet, az üzemeltetőknek arra viszont ügyelniük kell, hogy a játékok felületéről ne legyen lepattogva a festék, legyenek sima, könnyen tisztán tartható felületek a játszótéren. Hozzátette: a rendszeres takarítás részeként át kell forgatni a homokozóban lévő homokot, hogy a napsütés fertőtlenítse azt.



Azt is mondta: a gyerekekre felesleges maszkot, illetve kesztyűt adni, az csak zavarja őket. Ugyanakkor kiemelte: se a szülő, se a gyerek ne menjen a játszótérre, ha nem teljesen egészséges.



Müller Cecília kérdésre válaszolva azt mondta: a tatabányai Szent Borbála Kórházról szóló jelentéseket a nap folyamán értékeli, és reményei szerint a "közeli napokban" az osztályok többségén fel tudja oldani a felvételi zárlatot.

Szintén kérdésre beszélt arról, hogy az elmúlt 24 órában regisztrált 42 eset Budapestről, Fejér, Komárom, Nógrád, Pest és Zala megyéből származik. Öt beteget a fővárosi, Kamaraerdei úti otthonban, négyet a zalaegerszegi, Külső-kórház utcai otthonban regisztrálták, a többi eset nem zárt közösségből került ki.



Azt is mondta, az intézmények zárlatát igyekeznek mielőbb feloldani, de egyelőre nem tud pontos időpontot mondani. Ugyanakkor a gyermekvédelmi intézetekben, a szociális és javító intézetekben már lehetséges a ki- és bejárás, a fogyatékkal élőket és pszichiátriai betegeket ápoló otthonok lakói pedig az intézmény által szervezett szabadidős programok erejéig szintén elhagyhatják az otthont.



Bizonyos, "indokolt esetben" lehetséges az intézményekbe felvétel, ekkor a beköltözőnek 48 órán belül elvégzett, két negatív koronavírus-tesztre van szüksége.



Ugyancsak kérdésre szólt arról, hogy a szabadtéri vásárok a jogszabály értelmében nem minősülnek rendezvénynek, ezért létszámtól függetlenül megtarthatók. Ugyanakkor az alapvető higiénés szabályok betartása és lehetőség szerint a távolságtartás itt is fontos - tette hozzá Müller Cecília.