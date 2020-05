Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: valamennyi egészségügyi ellátáshoz előzetes telefonos bejelentkezés szükséges

Az országos tisztifőorvos a családorvosok világnapja alkalmából megköszönte az ezen a területen dolgozó orvosoknak a rendkívüli körülmények között végzett munkát, helytállást. 2020.05.19 18:21 MTI

Továbbra is érvényes az a szabály, hogy valamennyi egészségügyi ellátás csak előzetes, telefonon történő bejelentkezés után vehető igénybe - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok betartása csak így lehetséges. A hétfői "egészségügyi nyitás", az egészségügyi szolgáltatások elindulásával ismét néhány intézményben tumultus alakult ki - közölte.



Az országos tisztifőorvos a családorvosok világnapja alkalmából megköszönte az ezen a területen dolgozó orvosoknak a rendkívüli körülmények között végzett munkát, helytállást.



A szakember beszélt a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségekről is. Általánosságban elmondta, hogy ezek az élősködők nem játszanak szerepet a koronavírus terjesztésében. Azonban bizonyos szúnyogfajok terjeszthetnek betegséget az emberek körében is, ám Magyarországon ezeknek a fajoknak a többsége elenyésző számban van jelen.



A Magyarországon is honos dalos szúnyog terjesztheti ugyan a többi között a nyugat-nílusi lázat, a bőrférgességet, illetve az usutuvírust, ám ezekkel "gyakorlatilag emberi megbetegedésként nem találkoztunk Magyarországon" - mondta.



Védekezni a szúnyogok ellen különféle szúnyogriasztó szerekkel lehet, illetve kerülni kell a ház körüli pangóvizek kialakulását, ahol a lárvák nagy számban kifejlődhetnek.



A kullancsok által terjesztett betegségekről Müller Cecília elmondta, a kullancsok által terjesztett bakteriális fertőzés lehet a Lyme-kór, illetve a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás.

Ha kullancsot észlelünk magunkon, azt a lehető legrövidebb időn belől el kell távolítani a bőrből, és érdemes szellős, de zárt ruházatban a szabadba menni.



Müller Cecília kérdés kapcsán elmondta, az irodai munka újraindulása során továbbra is figyelni kell a személyes higiéniára, a gyakori kézmosásra és kézfertőtlenítésre, a közös helyiségek többszöri fertőtlenítésére és az egymástól megfelelő távolság betartására.



A gyerekek maszkviselésével kapcsolatban elmondta, erre a rendelet külön nem terjed ki, azonban meglátása szerint hat éven aluli gyerekre nem érdemes "rákényszeríteni" a maszkot. Ugyanígy nem kell a szülőnek viselnie arcot védő eszközt játszótéren.



Az aktuális járványügyi helyzetről az országos tisztifőorvos elmondta, hogy az elmúlt egy napban 21-gyel nőtt az igazolt fertőzöttek száma, öt ember halt meg a vírussal összefüggésben. Az aktív fertőzöttek száma 1677, 1412-en gyógyultak fel a betegségből. Az aktív fertőzöttek 45 százaléka (756) budapesti, 55 százaléka (921-en) vidékiek. A 467 elhunyt közül 288-an budapestiek, 179-en pedig vidékiek voltak - ismertette.



Müller Cecília azt mondta, az utóbbi 10-14 napban a "trend" mindenképpen lefelé mutat, a kijárási korlátozások feloldásával egyelőre nem nőtt a megbetegedések száma, így a járvány továbbra is leszálló ágban van - hangoztatta.